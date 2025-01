Украйна в действие: Завод за "Панцир" и "Искандер" е повреден заедно с още два обекта в Брянск (ВИДЕО)

Сградата на Следствения комитет на Руската федерация за Брянска област, военният завод за микроелектроника „Кремний ЕЛ“ и Брянският институт по мениджмънт и бизнес са били атакувани от украински дронове през нощта на 23 срещу 24 януари в този конкретен регион на Русия. Данните са на опозиционния Telegram канал ASTRA, който се позовава на източници от Министерството на извънредните ситуации. Нападения с безпилотни апарати имаше още в Рязанска област и в Подмосковието: Минимум 170: Украинските дронове пак подпалиха Русия, рафинерия и важен завод горят (ВИДЕО).

По време на масирана атака с дронове са нанесени щети по сградата на Следствения комитет за региона на улица "Красноармейска". Фасадата на сградата е повредена, а прозорците са избити, съобщиха източниците на ASTRA.

Заводът за микроелектроника „Кремний ЕЛ“ също е бил атакуван - последствията не са известни със сигурност. Работниците от завода са били евакуирани. Обектът също се намира на улица "Красноармейска".

OSINT-анализатори (работещи с данни от открити източници) съобщиха, че гори поне една сграда в комплекса на втория по големина производител на микроелектроника в Русия.

През октомври 2024 г. заводът беше преустановил работа за известно време заради друга атака с дронове.

"Кремний ЕЛ" е един от най-големите производители на микроелектроника в Русия. През 2017 г. 94% от продукцията на завода е произведена за нуждите на руското Министерство на отбраната. След 2017 г. заводът започна да произвежда микроелектроника за граждански цели, пише контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС. Заводът обслужва концерните „Алмаз-Антей“, „Аерокосмическо оборудване“, „Созвездие“ и „Вега“. Той произвежда части за системите за противовъздушна отбрана „Панцир“ и ракетните системи „Искандер“.

