В Русия осъдиха военнопрестъпника Игор Гиркин: Протест и арести за подкрепящите го (ВИДЕО)

Протест избухна пред сградата на съда на 25 януари, като по първоначална информация има поне трима задържани. Млад мъж, който бе издигнал плакат с надпис "Свобода за Стрелков!", бе арестуван, а униформените скъсаха плаката. И останалите задържани показаха символи в подкрепа на осъдения за военни престъпления в Хага Игор Гиркин.

Already 3 people have been detained outside Moscow City Court for placards in support of Igor Strelkov. pic.twitter.com/huDP7CfB8H