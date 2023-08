Руснаците удариха с ракета хотел в Запорожието, има загинал и поне 9-ма ранени (ВИДЕА и СНИМКИ)

„За цел на руската терористична атака отново бе избран обект от гражданската инфраструктура. Отново не става въпрос за военен обект. Районът е много пренаселен по това време. Отивам на място. Дано няма жертви...", написа преди да започне разчистването на мястото губернаторът на областната държавна администрация Юрий Малашко в Telegram.

Ударен е хотел "Рейкарц", въпреки че руските канали твърдят, че там имало "ремонтна база на Въоръжените сили на Украйна". На мястото има пожар и са изпратени спасителни екипи.

Yet another Russian strike on Zaporizhzhia.



A hotel was hit.



As of now, one person dead, five wounded. Rescue works continue.



Terrorist state continues terrorizing civilians.



