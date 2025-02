Великобритания и Франция подкрепиха Украйна да не бъде изключвана от Тръмп в мирните преговори (ВИДЕА)

След изявлението на американския президент Доналд Тръмп относно вчерашния му телефонен разговор с Путин, който остави съмненията, че решението по бъдещото мирно споразумение за спиране на огъня в Украйна може да бъде взето зад гърба на нападнатата страна, от Великобритания и Франция се чуха заявления на високо равнище, че Европа не би допуснала това.

Още: Белгия отхвърля предложения от Тръмп мир в Украйна. Путин манипулира Тръмп, но няма да приеме условията

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли заяви:

"Не може да има преговори за Украйна без Украйна. Гласът на Украйна трябва да бъде централен за всички преговори. Нашата задача е да ги поставим в най-силна позиция, за да осигурим траен мир чрез сила."

🇬🇧 UK Defense Secretary John Healey:



"There can be no negotiations about Ukraine without Ukraine. Ukraine’s voice must be central to any talks. Our task is to put them in the strongest position to secure a lasting peace through strength." pic.twitter.com/6sS5vgznGV