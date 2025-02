Великобритания помага на Украйна при разработването на морските дронове (ВИДЕО)

Обединеното кралство помага за разработването на два морски дрона на украинските сили. Апаратите вече бяха използвани и постигнаха забележителни успехи срещу руските военноморски сили в Черно море. Дроновете се управляват дистанционно, позволяващи осъществяването на атаки от разстояние срещу руските кораби, предава Naval Technology.

Разкритията идват чрез два писмени отговора на парламента на Обединеното кралство на 4 февруари 2025 г. В тях министърът на доставките на отбраната на Обединеното кралство Мария Игъл споменава програмите „Wasp“ и „Snapper“, които вече бяха разкрити от държавния секретар на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли. Игъл разкри, че и двете представляват „нова морска система без екипаж“, която е „бързо разработена“ специално за подкрепа на Украйна. „Системата в момента е в процес на окончателно тестване и допълнителни подробности ще бъдат изложени своевременно“, уточни Игъл. Министерството на отбраната на Обединеното кралство отказа да предостави допълнителни подробности на Naval Technology относно разработването на системите без екипаж Wasp и Snapper.

За пръв път: Украински морски дрон свали с ракета руски военен хеликоптер (ВИДЕО)

Разкритието за два допълнителни военни дрона, разработвани от Обединеното кралство за Украйна, последва съобщението за системата за противовъздушна отбрана Gravehawk, предоставена на Киев.

Почти по същия начин, по който по-малките безпилотни летателни апарати са променили баланса на силите от пилотирани към апарати без екипаж в сухопътната област, така ще последват и операции в морето. Анализът, извършен от GlobalData, прогнозира, че те ще променят военноморската война.

Ukraine's naval defence technology have proven invaluable in the Black Sea.



26 Russian Navy vessels were damaged or destroyed in the region between February 2022 and June 2024.



Commercial shipping is now returning to near pre-war levels in the region.



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/Wd5who1rJu