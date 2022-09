ВИДЕО: Бягайки от украинците, руски танк катастрофира в дърво

ОЩЕ: Роман Протасевич се призна за виновен

Видеото показва танк, за който NEXTA твърди, че е руски. Машината се движи с бясна скорост, а от кадрите се вижда, че причината са украински бойци. В крайна сметка, заради паниката на руския екипаж (шубето е голям страх), танкът не взема успешно ляв завой и се врязва в крайпътно дърво.

