Само преди два дни американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, докато правеше обзор на паниката след руските военни блогъри, прогнозира, че до 72 часа е напълно възможно Купянск да се озове в ръцете на украинците. Превземането на града означава, че украинците успешно отрязват голяма част от руската логистика за Донбас.

Освен това, само за едно денонощие освободените от Въоръжените сили на Украйна територии се удвоиха - Ген. Залужни: Украинската армия освободи над 1000 кв. км през последните дни (ВИДЕО) Вече са освободени 30 населени места в Харковска област и са отвоювани 2500 квадратни километра територия.

It is worth noting that the Armed Forces of Ukraine went on a gradual counteroffensive to the south, and in recent days they have sharply launched a counteroffensive in Kharkiv, thanks to which they managed to liberate 30 settlements and about 2500 square kilometers in the region