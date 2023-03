ВИДЕО: Руски Су-34 е свален в Донецка област, дали от руско ПВО?

Additional footage where the jet can be seen more clear. Pardon me for the annoying watermark, I didn't invent it. pic.twitter.com/EQIDVM4iW0

The moment of the fall of the Russian SU-34 near #Yenakiieve. pic.twitter.com/tVY6KTa7Hd — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2023

Не е много ясно кой е успял да свали самолета, но има първоначални неофициални и непотвърдени данни, че става дума за приятелски огън - руско ПВО го е обстреляло. Украинските ВВС казват, че самолетът е свален със стрелба от Никопол, от украинско звено за противовъздушна отбрана. Пилотите, управляващи бомбардировача, са успели да катапултират.

Footage from the crash site in #Yenakiieve. Minus one SU-34 from the invaders, but the pilots were not injured. pic.twitter.com/6M5ob2s9Ce — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2023

An enemy Su-34 military aircraft was shot down in the sky over the occupied Yenakiieve.



Most likely, the Russian plane was shot down by its own air defense system. The pilots ejected. pic.twitter.com/2JDMQOUo3w — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2023

The wreckage of the Russian aircraft that was shot down today in the Yenakiieve area, Donetsk region.https://t.co/B9ojKuCTCN pic.twitter.com/zkP9aFzy0v — Paul Jawin (@PaulJawin) March 3, 2023

Междувременно, украински съд осъди на 12 години затвор пленен руски пилот, който бомбардира телевизионната кула в Харков в началото на войната. Самолетът му беше свален от украинската армия, а пилотът беше заловен.

