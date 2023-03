Силен взрив в Московски регион - ударен ли е руският военно-промишлен комплекс? (ВИДЕО)

Падналият тогава дрон беше много подобрен на украинския модел UJ-22. Той е с обсег 800 километра и може да носи до 20 килограма бомби. От снимките от мястото на събитието изглеждаше, че бомби няма - така че може да се направи предположение, че те са пуснати някъде.

Защо Коломна? В Twitter има информация, че там са разквартирувани руски военни и техните семейства, както и че там има сериозно мощности на руския военно-промишлен комплекс - такива, които произвеждат ракети "Искандер" и "Точка-У".

Witness: "explosion came after whistling sound, than smoke, and now a glow" pic.twitter.com/M50e6oftr8