12 години затвор за руски пилот, хвърлял бомби над Харков (ВИДЕО)

Той беше свален и заловен. "Всеки военнопрестъпник ще отговаря според закона", пише още медията.

NEXTA споделя и видео от взрива на кулата.

A Ukrainian court sentenced a Russian pilot who dropped eight bombs on the #Kharkiv TV tower to 12 years in prison. He was shot down and captured.



Each war criminal will answer according to the law. pic.twitter.com/1Xu538hNfu