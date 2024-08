Втори пореден ден взривове заради ПВО в града до АЕЦ "Курск" (ВИДЕО)

В Курчатов - град в Курска област на Русия, който се намира на около 5 км от АЕЦ "Курск", - за втори пореден ден има взривове. Изглежда, те са заради противовъздушната отбрана.

На 9 август в града отново беше обявена ракетна опасност. На кадри, разпространени от местните Telegram канали, се виждат следи от работата на ПВО и се чува експлозия.

Missile danger in Kurchatov, Kursk region again. Traces of air defense are seen, and an explosion can be heard. pic.twitter.com/aW6l7Usf9w

Междувременно руската тревога, че украинците настъпват към Курската АЕЦ, продължава: Руснаците се паникьосват: Има украинци на 30 км от Курската АЕЦ (ВИДЕО).

Кметът на Курчатов Игор Корпунков съобщи в Telegram, че на няколко десетки километра от границите на града се водят военни действия.

"Ситуацията е напрегната, въведено е извънредно положение. Въпреки това всички служби, предприятия, включително и градската администрация, работят както обикновено. Аз лично съм в града, на работното си място, и държа ситуацията под контрол", заяви Корпунков. И каза на съгражданите си да не се поддават на "паниката и информационните провокации на врага", при положение че хаос сеят предимно руските военни блогъри.

"Врагът използва срещу нас не само бойни оръжия, но е задействал и така наречените "психологически специални сили". Целта му е да посее паника сред населението, да създаде неконтролируема ситуация и хаос. Нашата обща задача е да предотвратим това!", пише кметът на Курчатов.

Още: Как Русия може да се защити от украинската инвазия в Курск: Четири сценария (ВИДЕО)

Появиха се и геолокализирани кадри, показващи украински войник в западната част на Суджа. Градът в Курска област е входната точка за внос на руски газ в Европа през Украйна. Още преди два дни руските военни блогъри се опасяваха, че Суджа е обграден от украинските сили, после пък се говореше как те не успели да превземат града: Битката в Курск: Паника, че украинците са обградили Суджа. Захарова с абсурден призив (ВИДЕО).

Сега се разпространява снимка на украински войник край хранителен магазин "Пятерочка" в Суджа - той се намира на около 10 километра от държавната граница с Украйна. Военният е от 130-и разузнавателен батальон.

Още: Заради Курск: Руски военен блогър осмя генерал номер 1 на Русия и голяма руска телевизия (ВИДЕО)

Появи се и изявление на Съвета на командирите на ЧВК "Вагнер" във връзка със ситуацията в Курска област.

"От първия ден, от първата бойна мисия ние сме имали само една цел - да защитаваме интересите на нашата родина, да помагаме на Русия да просперира и да защитаваме руския народ. И сме готови да се борим за това до последната капка кръв. Ние заявяваме следното: Нашите сили са готови да се притекат на помощ на Родината и да се разгърнат в боен строй при първия призив. Както е било винаги", гласи съобщението.

Още: Огромен брой убити руски войници след украински удар в Курск. Данни за нов свален руски хеликоптер с дрон (ВИДЕО, 18+)

А руският военен кореспондент Семьон Пегов (WarGonzo) отново е в играта - той докладва от Курска област, където се е срещнал с командира на чеченския отряд "Ахмат" (т.нар. TikTok бойци) Апти Алаудинов, чиито сили според съобщенията участват в руски контраоперации в региона. ""Ахмат" е сила, Русия е мощ, Бог е един, слава на Бога, ние непременно ще победим", казва той.

Semyon Pegov (Leg off / WarGonzo) is at it again. He reports from the Kursk region where he met Commander of the 1st TikTok Brigade Apti Alaudinov, whos' forces are reportedly involved in Russian counteroperations.



"Ahmad is strength, Russia is power, God is one, Allah Akbar, we… pic.twitter.com/ODkbgndlsA