Руснаците се паникьосват: Има украинци на 30 км от Курската АЕЦ (ВИДЕО)

Украинските сили дотолкова вдигнаха напрежението в Русия, че някои руски канали в Telegram - т.нар. Z-блогъри - вече се тревожат сериозно за АЕЦ "Курск". Още вчера, 7 август, имаше големи притеснения, но днес те са още повече, защото се говори за сражения на 30 км южно от Курската атомна електроцентрала.

Операцията в Курска област на Русия явно върви по план за украинците, след като диктаторът Владимир Путин проведе разговор с местния губернатор Алексей Смирнов, за да обсъдят настоящата ситуация в региона. Издирваният от съда в Хага Путин изрази разбирането си за цялостното положение, но поиска от Смирнов оценка и подробности за организацията и координацията на работата на различните органи.

Putin is meeting with the acting governor of the Kursk region, Alexei Smirnov, to discuss the current situation in the region. Putin expressed his awareness of the overall situation but requested Smirnov's assessment and details on the organization and coordination of the work of… pic.twitter.com/4moANcHa2f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

Боевете в Курска област

(КАРТА - към 16 ч.) Руски източници потвърждават присъствието на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Малая Лохна, което е в унисон с предишните слухове. Почти е сигурно, че това настъпление е дошло през железопътните линии северно от Лохна и през Николский-Викторовка.

Съобщава се за присъствие на ВСУ в Мартиновка и в полетата западно от нея. Очаква се обаче потвърждение. Селището е още по-навътре на руска територия в сравнение с общия напредък на украинците. Източници от Руската федерация дори твърдят, че Украйна вече се придвижва на север към Болшое Солдатско.

Освен това има слухове, че предните части на ВСУ вече са на 30 км от Курската АЕЦ. Тези твърдения на руските Z-блогъри обаче не могат да бъдат потвърдени чрез достоверни източници.

По-рано се съобщаваше, че са възникнали сблъсъци на 15 км северно от Малая Лохна. Сутринта пък руските канали съобщиха, че украински танкове са стреляли по Ивница. Няма потвърждение за контрол от страна на украинските сили върху тези райони.

Руснаци са обградени в Суджа?

Съобщава се, че два руски батальона - 17-и батальон от 488-и полк и 31-ви батальон от 102-ра бригада - са обкръжени край Суджа - град, който е входната точка за внос на руски газ в Европа през Украйна. Z-блогъри твърдят, че командването било наясно със ситуацията, но не предприемало действия.

Междувременно групата "Аида" - 204-и полк от специалните чеченски сили "Ахмат", която е била изтеглена от Вовчанск (Харковска област на Украйна, където от 10 май насам се водят сражения), е пристигнала в Курска област.

The Aida Group - 204 Special Forces Regiment Akhmat which has been withdrawn from Vovchansk, has arrived in the Kursk region. pic.twitter.com/6f6bQe28c9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

Паника: Украинска акция се готвела северно от Харков

Руснаците всяват паника сред своите, като твърдят, че се подготвяла някаква украинска акция северно от Харков. Руският блогър Юрий Подоляка пише, че имало концентрация на вражески сили на север от втория най-голям град в Украйна и че в „близко бъдеще“ там може да започнат някакви „събития“. „Всичко досега напомня много на действията на врага преди атаката в Курска област“, смята пропагандистът.

„Възможно е вражеският план да включва разделяне и изтощаване на нашите части чрез чести премествания от един сектор в друг. Ако това е така, още един район „ще пламне“ в близките дни“, твърди той.

The Russians create panic among their own. Now they are claiming the preparation of some kind of Ukrainian action north of Kharkiv. pic.twitter.com/HxIzeSJrQl — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 8, 2024

Не е безопасно за руските граждани

Вече има и видеа, показващи как руснаци, вероятно цивилни, пътуват по миниран пътен участък в региона. Те попадат под обстрел и изглежда, че към тях са произведени няколко изстрела, но все пак успяват да отпътуват. Случаят показва каква е картината в Курска област в момента.

Russians, presumably civilians, driving toward the same mined road section.

They are under fire and some gunshots appear to be fired toward them but they can drive off.

Possibly Ukrainian presence near ~51.21920, 35.30894?https://t.co/acvSiRcn6V https://t.co/tM9RsfYpAS pic.twitter.com/rBUtA4N5kr — imi (m) (@moklasen) August 8, 2024

На жителите, които са били принудени да напуснат домовете си в Курска област, ще бъдат изплатени по 10 000 рубли (115 долара), опита да успокои засегнатите граждани Путин.

Москва не планирала да търси помощ от партньорите си в Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС) след настъплението на украинската армия на територия. Това се разбра от думите на заместник-председателя на комисията в Държавната дума по въпросите на ОНД Константин Затулин.