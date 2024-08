Битката в Курск: Паника, че украинците са обградили Суджа. Захарова с абсурден призив (ВИДЕО)

Паниката в Курска област на Русия продължава вече втори ден - след като украински сили нахлуха в региона и дори са напреднали с 15 км навътре, ако е вярна информацията на руските военни блогъри. Вече се говори и за обкръжаване на Суджа - град, който е входната точка за внос на руски газ в Европа през Украйна.

Обграден ли е град Суджа?

Според руски източници, предаващи съобщения от местни жители, украинските сили вече са освободили западните покрайнини на Суджа, като са окачили украинското знаме на сградата на болницата. Съобщава се, че боевете продължават на входа на града.

Руският канал Telegram канал "Двама майори" съобщава, че град Суджа е оперативно обкръжен от украинските сили.

According to Russian sources based on reports from locals, Ukrainian forces have already liberated the western outskirts of Sudzha, hanging the Ukrainian flag onto the hospital building. Fighting is reportedly ongoing at the entrance of the city. pic.twitter.com/mjVRuXqhFE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2024

В социалните мрежи се разпространява видео от жител на Суджа, който е избягал в Курск и изразява разочарование от липсата на военно присъствие и противовъздушна отбрана в района. Той отбелязва, че докато в Курск има хеликоптери, то Суджа няма никаква защита. И твърди, че чеченските сили "Ахмат" първи са се оттеглили, оставяйки района уязвим. В Суджа вече има танкове казва той - нещо, което пише и "Двама майори".

Russian channel Two Majors reports that reports indicate that the city of Sudzha is under operational encirclement by Ukrainian forces. A tank is directly targeting the border department. pic.twitter.com/HB6PNnbIBH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2024

Местните руски канали съобщават, че Суджа ще бъде под украински контрол. По-рано се появи слух, че местните командири са предали града без бой. Засега всичко това е спекулация и не е потвърдено. Не е потвърдено и че украинските въоръжени сили са превзели газоизмервателната станция "Суджа" - това твърдят Z-каналите.

Border control point south of Sudzha (МАПП "Суджа"). Trough this area, the AFU advances along the 38K-004 highway towards Sudzha. pic.twitter.com/nNIuQ9ykx0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2024

Те добавят също така, че руските сили са започнали да обстрелват Суджа с управляеми бомби - ако е вярно, то украинците със сигурност държат контрол поне над част от града.

Бягството на руснаците

Сред активните коментатори е и Telegram каналът Fighterbomber - близък до руските ВВС и поддържан от пенсиониран руски военен пилот. Той коментира възможността украинците да пленят Курската АЕЦ. "Ако украинците успеят да пробият зоната около атомната електроцентрала, използването на авиацията и тежките оръжия ще бъде ограничено, което ще изисква пехотата да ги изтласка въпреки значителното предимство на Украйна с FPV дроновете. Бързото напредване с 15 км за един ден подчертава спешността на ситуацията. Основното притеснение е не само за окупираните територии или дроновете, но и за местното население, което може да бъде използвано като жив щит от украинците и чиято евакуация се възпрепятства, дори със смъртоносни средства", твърди той.

More footage from Ukrainian equipment on the move, during night. Likely in the Kursk region. pic.twitter.com/khqfLYdRyc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2024

Появиха се и геолокализирани кадри на руски удари по украински щурмови групи, разположени в близост до Леонидово, Курска област. Много е възможно триъгълникът Александрия-Леонидово-Новоивановка да е изоставен от руските сили, коментира един от най-изкъсо следящите войната украински профили в X - NOELReports.

Руският канал Readovka съобщава, че въоръжени мъже са започнали да развяват украинското знаме в село Малая Локня, на около 5-6 км източно от Леонидово, където са били разположени украинците. Освен това се твърди, че там действат няколко украински мобилни подразделения. Z-каналите като цяло тръбят, че украинците са поели контрол вече над няколко погранични селища.

Има и кадри на унищожена руска техника:

A destroyed Russian D-20 howitzer, Kursk region. pic.twitter.com/dJMTiFgO2b — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2024

Междувременно в Сумска област на Украйна, която граничи с руската Курска област, тече задължителна евакуация на 23 населени места. Това съобщи началникът на военната администрация на региона Владимир Артюх. Ще бъдат евакуирани 6000 души, сред които 425 деца.

Сигналът за въздушна тревога в региона звучи непрекъснато в продължение вече на 28 часа. "Многото експлозии, които чуха днес жителите на Суми и региона, са дело на нашата противовъздушна отбрана и тя е ефективна. Такова прикритие никога досега не е имало в Сумска област", добави Артюх.

Путин е притеснен, Захарова зове международната общност

Руският диктатор Владимир Путин заяви, че действията на украинските военни в района на Курск са "мащабна провокация". Той свика среща с членове на правителството и Съвета за сигурност на 7 август.

A video from an emergency meeting of the Security Council, which Putin called, has appeared online



The Russian dictator looks very nervous - he could not hide his alarm about the fighting in the Kursk region.



He announced a meeting with security agencies and called for… pic.twitter.com/gVmyNs41aV — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2024

"Настъплението на украинските въоръжени сили дълбоко в Курска област е спряно", докладва му началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

В срещата участваха още министърът на отбраната Андрей Белоусов, директорът на ФСБ Бортников и секретарят на Съвета за сигурност и бивш военен министър Сергей Шойгу.

Според Герасимов "границата е била пробита" от 1000 души, от които се твърди, че 100 са били убити. Освен това той твърди, че са били унищожени 54 бронирани машини, включително 7 танка.

Русия призовава международната общност "решително да осъди престъпните нападения на киевския режим на руска територия", заяви пък прессекретарят на руското външно министерство Мария Захарова. Тя удобно "забравя" какво прави вече две години и половина руската армия в Украйна.

