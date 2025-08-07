Войната в Украйна:

Великият голмайстор, чийто рекорд едва ли някой ще подобри

309 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Световното първенство по футбол е най-голямата сцена, до която всеки един играч мечтае да се докосне. Мондиалите са събитието, което състезатели, треньори и фенове чакат с нетърпение. Именно там футболистите могат да блеснат и да се превърнат в легенди на спорта. През годините сме ставали свидетели на множество играчи, които добиват такъв статут с изявите си на Световно първенство. Днес ще ви разкажем за един такъв футболист. Велик голмайстор, чийто рекорд на Световно първенство трудно някой ще може да подобри. Неговото име е Жюст Фонтен.

Жюст Фонтен се слави с голмайсторските си качества

Жюст Фонтен е роден на 18 август 1933 година в Маракеш, тогава Френско Мароко. Той стартира футболната си кариера в състава на УСМ Казабланка. Нападателят се представя отлично с екипа на тима като реализира 62 попадения в 48 мача. Добрите му игри не остават незабелязани и през 1953-та той преминава в състава на Ница. Фонтен остава три сезона в отбора от крайбрежието като отново демонстрира страхотните си качества – 51 попадения в 84 мача. Благодарение на неговите голове Ница печели Купата на Франция през сезон 1953/54, а през кампания 1955/56 вдига и титлата на страната.

Жюст Фонтен

През лятото на 1956-та Жюст Фонтен става част от Стад дьо Реймс. Там нападателят заформя страховито дуо с друг легендарен французин Раймон Копа. Двамата обаче играят заедно само един сезон, тъй като Копа е продаден на Реал Мадрид. Жюст става голямата звезда на Стад дьо Реймс. През сезон 1957/58 той печели за втори път титлата на Франция, както и Купата на страната.

Нападателят най-накрая дочаква своя миг

Въпреки страхотните си качества и богатата визитка Жюст Фонтен така и не попада в националния отбор на Франция. Между 1953-та и 1958-ма той има едва три мача за „петлите“ на сметката си. Още по-странен факт е това, че селекционер на „петлите“ по онова време е неговият треньор в Стад дьо Реймс – Алберт Батийо.

Жюст Фонтен все пак дочаква своя миг и през 1958-ма попада в състава на Батийо за Световното първенство в Швеция. Нападателят се отблагодарява за доверието като още в първия мач вкарва хеттрик във вратата на Парагвай при победата на Франция със 7:3. Следва двубой с Югославия, в който Фонтен бележи нови две попадения. В последния мач от груповата фаза срещу Шотландия Жюст се разписва веднъж, а „петлите“ се класират за елиминациите.

Французинът бележи 13 гола в шест мача на Мондиала в Швеция

Фонтен продължава с отличното си представяне и на 1/4-финалите, където забива два гола във вратата на Северна Ирландия при победата с 4:0. На полуфиналите обаче Франция среща Бразилия на Краля на футбола – Пеле. „Петлите“ се борят здраво, но отстъпват с 2:5. Въпреки това Жюст добавя още едно попадение към своята колекция.

Жюст Фонтен

След поражението от Бразилия на Франция им предстои двубой за третото място с все още действащия световен шампион Западна Германия. Жюст Фонтен обаче не се притеснява от именития съперник и бележи четири гола във вратата на Бундестима за успеха с 6:3. В крайна сметка френският нападател завършва Световното първенство в Швеция с 13 попадения в едва 6 мача.

Жюст Фонтен се отказва от футбола на едва 28 години и 11 месеца

След края на Мондиала в Швеция Фонтен се завръща във Франция, където печели още две титли на страната със Стад дьо Реймс. За националния тим той изиграва още шест мача, в които бележи 9 гола. През лятото на 1962-ра Жюст слага край на знаменитата си кариера. Нападателят се оттегля от футбола едва на 28 години и 11 месеца заради травма, която го мъчи от доста дълго време.

Жюст Фонтен

Фонтен решава да продължи да се занимава с футбол като за кратко води националния отбор на Франция, но е освободен след само два мача. След това той е начело на ПСЖ, Тулуза и националния отбор на Мароко. Именно с африканската държава той постига най-големия си успех край тъчлинията, след като извежда „атласките лъвове“ до трето място в турнира за Купата на Африка.

Жюст Фонтен си отиде от този свят на 28 февруари 2023-та на 89-годишна възраст. Нападателят почина в дома си в Тулуза, където живя през последните 60 години. Фонтен обаче остава завинаги в историята на футбола и Световните първенства, като единственият човек успял да вкара 13 гола в рамките на само един Мондиал – рекорд, който остава неподобрен вече 67 години. Рекорд, който едва ли някой някога ще успее да подобри.

Автор: Бойко Димитров

Бойко Димитров
