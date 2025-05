За 9 май в Русия: Деца "тренират" как да посрещат и почитат труповете на руски войници (ВИДЕО)

От 24 февруари, 2022 година нито светът, нито Русия са вече същите. Тогава, по заповед на руския диктатор Владимир Путин, армията му нахлу в Украйна с убеждението, че за 3 дни украинската столица Киев ще падне и ботушът на Кремъл ще наложи волята си. Над 3 години по-късно това не се е случило и няма скорошни изгледи да се случи.

Още: Вермахтът унищожи цялата Червена армия 2,5 пъти. Откъде Русия успя да вземе "свежи" войници

Но през тези 3 години, а и много години преди това, пропагандата на Путин и Кремъл залива целия свят. Най-лесно ѝ е в Русия и в близки по историческо-културни и политически причини държави.

Основен пример в опорните точки на кремълската пропаганда - 9 май, Денят на победата. Кремъл отдавна налага възприятието, че победата над Адолф Хитлер и Нацистка Германия е дело изцяло на СССР, а не на обединените усилия както на Съветския съюз, така и на Запада - САЩ, Великобритания, Франция. Кремълската визия - Путинова Русия е стожер срещу нацизма вече 80 години и продължава така. Самият Путин многократно описва украинския президент Володимир Зеленски и управляващите в Украйна като нацисти, в опит да подкопае тяхното управление и суверенитета на Украйна.

Още: Русия обяви ще прекрати ли едностранно огъня за 9 май

Руското издание "Вьорстка" публикува видео, в което показва пореден щрих от подготовката за парада на 9 май на Червения площад. Путин иска да го превърне в грандиозно събитие, защото тази година се навършват 80 години от края на Втората световна война - за руския диктатор и Кремъл обаче това е Великата отчествена война, с този ракурс е налагана тази всъщност война в и на целия свят. Видеото на "Вьорстка" показва на какво учат руските деца в детската градина - пиеса, при която "майка" получава известие как синът ѝ е загинал, а други деца играят във военни униформи и поставят карамфили върху "тялото" на загиналия - ролята се играе от момиченцето, което играе и "майката".

"Тези сцени — възхваляващи смъртта и милитаризма — сега се разпространяват като горски пожар в Русия и окупираните от руската армия украински земи", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA:

😱 "Death Notice": Russian children are now reenacting death at kindergarten performances In a Yekaterinburg kindergarten, children performed a play where a little girl receives a military death notice, falls to her knees in grief, and other kids place carnations on the “body”… pic.twitter.com/xDMpGC0lbs

На този фон - акт на осъзнаване в Москва. Мъж издигна плакат с надпис "Путин е Хитлер" на Болшой Москворецки мост, който преминава над река Москва и свързва Червеният площад с улица "Болшая Ордынка". Мъжът хвърля плаката в реката и след това скача след него - той е изваден и качен в линейка:

"Putin is Hitler" – a Russian man staged an act of desperation on the Bolshoy Moskvoretsky Bridge, then jumped into the river, pretending to be a "corpse." He was pulled from the water and is alive, now in an ambulance surrounded by security forces. pic.twitter.com/XZuMx3r79O