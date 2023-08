За опасност от терористични актове в Швеция предупредиха от Великобритания

Според написаното, опасността от терористичен акт следва да се взема под внимание от всеки пътуващ до скандинавската държава британски гражданин, защото терористична атака може да бъде извършена без да има предварителна заплаха за конкретно място т.е. да бъдат атакувани места, които се посещават от чужденци.

"Властите в Швеция успешно осуетиха редица планирани атаки и извършиха редица арести", посочват от още от Форин Офис.

"Има повишена заплаха от терористични атаки в световен мащаб срещу интересите на Обединеното кралство и британски граждани от групи или лица, мотивирани от конфликта в Ирак и Сирия. Трябва да сте бдителни в този момент", добавят от британското външно министерство.

