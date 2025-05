Ще бъде много важна, голяма, решаваща седмица за Украйна и Русия – това повтори няколко пъти американският президент Доналд Тръмп, след като руският му колега Владимир Путин обяви в 1:30 часа българско време на 11 май, че предлага започване на мирни преговори с Украйна в Турция без предварителни условия. Украинският президент Володимир Зеленски реагира бързо и обяви още на 12 май, че ще чака Путин в Турция, като по програма той има среща днес, 15 май, около 13-14:00 часа среща с турския президент Реджеп Ердоган - в Анкара. Чак на 14 май вечерта обаче руският диктатор потвърди това, което се очакваше от всички експерти по темата – в Турция отива руска делегация на най-ниско дипломатическо ниво. В руски медии се твърди, че среща ще започне в 10:00 часа, което Центърът за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна – Още: Путин подписа указ кой да отиде в Турция да преговаря за мир в Украйна

Новините кой от Русия идва дойдоха и на фона на информация на The Washington Post, че Зеленски е обмислял да изтегли украинската делегация от преговори в Истанбул, след като там дори няма да е руският външен министър Сергей Лавров - само че западните партньори на Украйна са успели да разубедят украинския държавен глава. В Турция вече дойде украинският външен министър Андрий Сибиха, който се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио и сенатора-републиканец Линдзи Греъм, които също пристигнаха на 14 май. Точно Греъм е човекът, който организира подготвяне на законопроект за нови сурови санкции срещу Русия, със заявка те да влязат в сила, ако няма напредък в мирните преговори заради нежелание от руска страна да се водят разговори по същество. А Тръмп може да дойде в Турция на 16 май, петък, ако има смисъл – Още: Смазване на икономиката на Путин: Американските сенатори подкрепят 500% мита върху руски стоки

