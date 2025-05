Потвърдено: Делегациите на Украйна и Русия се срещат в Истанбул в петък (ВИДЕО)

Преговорите между Русия и Украйна в Истанбул се отлагат за 16 май. Това стана ясно след края на деня днес. Информацията беше потвърдена от турското външно министерство. Първата директна среща между двете страни от три години насам сега ще се състои утре, заедно с турски представители, съобщиха източници от Министерството на външните работи в Анкара. Преди това руските информационни агенции ТАСС и Комерсант, позовавайки се на анонимни източници, съобщиха, че разговорите са били отложени за петък. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински също заяви, че руските представители ще очакват украинската делегация от 10 часа сутринта на 16 май.

„Делегацията пристигна днес по указание на президента в Истанбул, за да проведе преки двустранни - без предварителни условия - преговори с Украйна“, заяви Медински. Той добави, че руските представители вече са провели „много ползотворна“ среща с ръководителя на турското външно министерство Хакан Фидан. „Нашата позиция беше обяснена. Утре сутринта - буквално от 10 ч. - ще чакаме украинската страна, която трябва да пристигне за срещата. Готови сме да работим“, добави ръководителят на руската делегация.

"Вашият президент се страхува"

Докато правеше изявлението, френски журналист го репликира. „Вашият президент се страхува да дойда“, извика журналистът, визирайки отсъствието на Владимир Путин на разговорите в Турция.

"Your president is afraid to come." - shouted a French journalist, but Medinsky ignored the remark. pic.twitter.com/RxDMJrulH0 — WarTranslated (@wartranslated) May 15, 2025

"Трябва ни Тръмп"

Според източници от турското външно министерство за утре са планирани тристранни разговори между САЩ, Украйна и Турция, както и между Русия, Украйна и Турция. Все още не е решено дали ще има четиристранна среща във формат САЩ, Русия, Украйна и Турция, казаха те. Делегацията на САЩ се води от държавния секретар Марко Рубио. Самият той обвини Русия, че би била виновна за липсата на напредък. „Надявам се, че греша на 100% и утре ще видим прекратяване на огъня. Но честно казано, съмнявам се. Трябва ни Тръмп да е пряко ангажиран – и вярвам, че той е съгласен“, заяви Рубио.

Рубио, който говори с репортери в Анталия, заяви, че ще пътува до Истанбул за срещи в петък с турския външен министър Хакан Фидан и украинска делегация, но призна, че няма големи надежди за разговорите. „Според моята оценка, не мисля, че ще имаме пробив тук, докато президентът Тръмп и президентът Путин не се ангажират директно по тази тема“, каза Рубио, повтаряйки предишните коментари на Тръмп.

Rubio on Turkey peace talks: Russia’s delegation isn’t a sign of real progress.



“I hope I’m 100% wrong and we see a ceasefire tomorrow. But honestly, I doubt it. We need Trump directly involved — and I believe he agrees.” pic.twitter.com/SSP6Aa59N2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 15, 2025

Държавният секретар се съгласи с оценката, че нивото на руската делегация „не показва възможност за постигане на пробив“: „Надявам се да греша. Надявам се да греша на 100%. Надявам се утре в новините да пишат, че са се споразумели за прекратяване на огъня.“ Според него Путин трябва да вземе пряко участие в преговорите за прекратяване на огъня с Украйна.

Припомняме, че Доналд Тръмп се отказа да пътува до Турция, след като стана ясно, че Владимир Путин също няма да лети до Истанбул. Срещата идва в момент, когато Тръмп е на обиколка в Близкия изток и преди два дни обяви, че може да отскочи до Турция.

Зеленски определи екипът от преговарящи

След като днес нямаше среща между Русия и Украйна, Володимир Зеленски определи екипа, който да присъства на разговорите утре. За водещ преговарящ е определен министърът на отбраната Рустем Умеров. Според указа за преговорите в Истанбул не са определени други министри. Всички останали преговарящи са заместник-ръководители на разузнавателни служби, висши щабни офицери и съветник на ръководителя на президентската канцелария. Преди това Зеленски многократно критикува ниския ранг на руските преговарящи и поиска директни преговори с руския президент Владимир Путин. Украинският президент позволи на ръководителя на делегацията Умеров да прави промени в състава ѝ, както и да включва служители на държавни органи, предприятия, институции, организации, съгласувано с техните ръководители, научни съветници и експерти, за да осигури работата на украинската делегация.

Zelensky commented on the presence of technical staff from Russia at high-level negotiations.



He also added that if Putin is ready for talks, then they should meet without any preconditions. pic.twitter.com/9Z3J03gdTG — WarTranslated (@wartranslated) May 15, 2025

„Ако можем да постигнем безусловно спиране на огъня на ниво технически екипи, без лидери и без въпроси, тогава няма нужда да се срещаме. Но от това, което чухме, ние се нуждаем от директни преговори между лидерите. Аз съм тук, готов съм за директни преговори“, каза Зеленски. По-късно той напусна Турция и отлетя за Албания, където ще проведе серия от срещи.

Leaving Turkey for Albania, Zelensky left the negotiations up to his delegation.



Coward Putin sitting in his bunker. pic.twitter.com/x6ZsTLmQe3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 15, 2025

Нови санкции за Русия

Отказът на Путин да отиде на преговорите в Турция предизвика остри реакции от страна на западните лидери. Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува отсъствието на руския президент, като заяви, че украинският президент Володимир Зеленски е демонстрирал „огромна готовност“ по време на пътуването си до Турция. „Единственият човек, който греши сега, като не се е появил, е Путин“, каза Мерц в токшоу по телевизия ZDF. Той също така обяви нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия следващата седмица. Политикът увери, че пакетът е готов и ще бъде приет във вторник в Брюксел.

Според канцлера, все още няма планове за доставка на крилати ракети „Таурус“ на Украйна. „Този ​​въпрос не е на дневен ред в момента“, каза Мерц, когато беше попитан за евентуална съпротива от страна на социалдемократите. Мерц призна, че евентуалната им доставка ще отнеме значително време поради необходимостта от обучение, но Украйна получава крилати ракети от Франция и Великобритания. Мерц подчерта, че няма да проведе дебата публично, изразявайки мнение, че значението на ракетите Таурус за Украйна е „преувеличено“.

"Путин печели време"

Британският премиер Киър Стармър също изрази внение, че Путин печели време, като отказва да преговаря за мир с Украйна. На въпроса какво ще бъде посланието му към господаря на Кремъл, британският премиер отговори: „Случилото се днес е поредно доказателство, че Путин е този, който печели време. Путин е причината за забавянето на прекратяването на огъня. Украйна отдавна, преди няколко месеца, ясно заяви, че иска 30-дневно безусловно прекратяване на огъня, а ние отдавна казваме, че Путин е този, който пречи на този мир.“

Изказването на генералния секретар на НАТО Марк Рюте бе в същия дух. „Топката очевидно е в полето на руснаците в момента. Руснаците изпращат делегация на ниско ниво и не се възползват от възможността“, обвини ги той.

"The ball is clearly in the Russians' court right now. The Russians are sending a low-level delegation and are not taking advantage of the opportunity." – NATO Secretary General Mark Rutte. pic.twitter.com/CpJH4cCk1g — WarTranslated (@wartranslated) May 15, 2025

Именно от Рюте зависи дали Украйна ще присъства на срещата на върха на НАТО. Припомняме, че САЩ вече обявиха, че Киев няма да бъде поканен на форума. Днес от нидерландска страна обаче заявиха, че биха желали Зеленскида присъства. „Решението да поканим Зеленски на срещата на върха на НАТО няма да бъде взето от САЩ“, казва холандският външен министър Каспар Велдкамп. „Бих се радвал много да приветствам президента Зеленски и украинската делегация в Хага, но поканата зависи от генералния секретар на НАТО“, добави той.

Норвегия потвърди: Украйна получава 6 изтребителя F-16 до края на годината

Украйна ще получи всичките 6 обещани изтребителя F-16 от Норвегия до края на 2025 г., обяви министърът на отбраната Сандвик. Някои от тях вече са доставени, въпреки че подробностите остават класифицирани от съображения за сигурност. Доставките протичат по график.

