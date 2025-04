За среща с коалицията на "нежелаещите": Украинска делегация пристигна в Париж

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак, външният министър Андрий Сибиха и министърът на отбраната Рустем Умеров пристигнаха във френската столица Париж на 17 април за среща с представители на САЩ. Става въпрос за държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който се превърна във водеща фигура в диалога с Русия и Украйна и няколко пъти се срещна с диктатора Владимир Путин.

„В рамките на посещението са планирани редица двустранни и многостранни срещи с представители на коалиционни държави, които желаят и могат да гарантират сигурността, по-специално от Франция, Германия и Обединеното кралство“, пише Ермак. Той има предвид така наречената коалиция на желаещите, включваща около 30 държави, включително България, и ръководена от Париж и Лондон. Тя обмисля как да осигури гаранции на Киев срещу евентуална подновена бъдеща агресия от страна на Русия при сключване на споразумение. САЩ не са част от коалицията - те искат Европа да поеме тежестта за сигурността на Украйна и на целия континент.

"Предвидени са и срещи с представители на САЩ, които в момента са във Франция", допъни Ермак в канала си в Telegram. "Ние работим по важни въпроси за сигурността на Украйна и цяла Европа".

