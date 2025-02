Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф завързал "приятелство" с Путин (ВИДЕО)

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф заяви, че по време на посещението си в Москва миналата седмица е установил „приятелски отношения“ с руския диктатор Владимир Путин. Тогава той отлетя за руската столица, за да върне Марк Фогъл - американски учител, който излежаваше присъда от 14 години в руска наказателна колония за предполагаема контрабанда на наркотици, въпреки че беше хванат с едва 17 грама марихуана.

Специалният пратеник на САЩ сам разкри на инвестиционен форум в Маями, че по време на пътуването си е създал приятелски отношения с издирвания от съда в Хага Путин.

„Първо, имах подкрепата на президента Тръмп, което е наистина голям успех. Второ, имаме наистина добри отношения със саудитците... Те ни увериха, че това е реално... и така за мен пътуването си заслужаваше. И така, ние отидохме. Това беше страхотно пътуване. Прекарах много време с президента Путин, разговаряхме, развивахме приятелство, отношения с него и така се стигна до това Марк да се качи на самолета“, каза Уиткоф във връзка с връщането на Фогъл.

