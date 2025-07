Загинали и ранени след влакова катастрофа в Германия (ВИДЕО)

Няколко души загинаха днес при дерайлирането на пътнически влак в Югозападна Германия, съобщиха германски медии, като се позоваха на източници от силите на реда. Говорител на полицията в град Щутгарт потвърди единствено, че има няколко ранени сред стотината пътници и че поне два вагона са дерайлирали близо до град Ридлиген. Влакът се е движел по трасето Зигмаринген-Улм.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази съжалението си във връзка с влаковата катастрофа в югозападната провинция Баден-Вюртемберг, която отне живота на трима души, предаде ДПА.

"Оплакваме жертвите. Моите съболезнования на роднините", написа Мерц в социалната мрежа "Екс".

🚨 BREAKING: In the Biberach district (Baden-Württemberg), Germany, a passenger train has derailed.



A police spokesperson could not yet say whether there were any fatalities or injuries.



Part of the train is on its side, and the roof of one carriage is open.#Biberach pic.twitter.com/ZGygBReMY1