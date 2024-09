Западните колебания ще струват още един ценен стратегически град на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Дебатът относно това дали САЩ да дадат на Украйна да използва без ограничения американските ракети за поразяване на военни цели на руска територия продължава, макар че в следващите два дни и дори часове да се очаква по-решително развитие.

Не изглежда Белият дом да си променя позицията и да дава разрешение – това пише The Washington Post в материал, в който обяснява, че са събрани позиции на дузина представители на администрацията на Байдън, Конгреса, страни-членки от НАТО и Украйна. Особено американците, говорили пред медията, изразяват разочарование, че процесът на вземане на решение е толкова дълъг – защото дава време на руснаците да се подготвят и ефектът от новото оръжие за украинците става много по-малък. А критиките от страна на Украйна са сериозни – излиза, че Русия има по-решителни съюзници (при доставка на оръжия), отколкото ние, коментира Роман Костенко, секретар на парламентарната комисия по отбрана в украинския парламент.

Важни нюанси по въпроса – първо, какво е количеството на модерни западни ракети и оръжия, които Украйна получава. Второ – колко помощ по отношение на разузнаване и подаване на данни за цели получава Украйна от западните служби. Защото ако няма достатъчно ракети и няма подготовка и координация за удар, тогава дори на думи западната военна помощ да е политически разрешена, тя е неефективна, гласи един от основните изводи от материала на The Washington Post.

Показателна част от статията: "Представители на Белия дом и американското министерство на отбраната казват, че не са чули убедителен аргумент от украинските лидери, че поразяването на потенциалните цели в Русия, които са в обсега на западните ракети, би променило значително пътя на Украйна към победата. Те казват, че използването на ракетите срещу цели в Крим, както Украйна правеше досега, е по-полезна стратегия, която вече принуди Кремъл да изтегли силите си от полуострова". Битува и позиция, че вече 90% от руската военна авиация е изтеглена по-назад от обсега на ракетите ATACMS и разрешение от САЩ да се ползват няма да доведе до ескалация. По този въпрос обаче не трябва да се забравя – самолетите, летящи от по-далеч, ще могат да носят по-малък товар (ракети и бомби), защото няма да има къде да кацнат за презареждане преди да изпълнят операцията си. Затова е много важно да има реално разрешение за ползване на ATACMS (и не само), от военна гледна точка.

Друг американски страх – Путин може да ескалира нещата не директно в Украйна, а на други места по света. Например – да прати повече оръжия на йеменските бунтовници хути, които ефективно промениха в посока "зле" световната търговия: С атаките в Червено море хутите направиха живота по-скъп

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

И докато постоянният шум относно развързването на ръцете на Украйна от военна гледна точка не стихва, западните колебания – също, то информационният фокус за бойното поле в Украйна се измести към Угледар – малък миньорски град в Донецка област с население от 15 000 души преди войната, съвсем близо до границата със Запорожка област, който оцеля на два пъти (през 2022 година и през 2023 година) при руски опити да бъде бъде превзет. Градът е важен от военна гледна точка като предмостие за бъдеща операция срещу Мелитопол и особено Мариупол. Сега неговата съдба обаче изглежда ще бъде решена в ущърб на Украйна, като се очертава важна и от стратегическа гледна точка победа за Русия.

В Угледар ситуацията вече става особено тежка – в един от най-известните украински военни телеграм канали "Офицер+" се появи публикация, според която руснаците вече атакуват с пехотни части първите предградия на града. Става въпрос за малки щурмови групи – още няма сигурни данни, че те са подсигурили позиции, от които да може атаката да се развие с по-големи военни части на руската армия. Факт е обаче, че руските сили засилват натиска – кадри от бомбардировки го показват:

🐷московити стирають Вугледар



🏚Ситуація навколо міста критична та продовжує ускладнюватися. кацапи пробують оточити населений пункт, а паралельно з цим, вони його просто рівняють із землею артилерією, КАБАми тощо.



👤 Тримати до останнього — означає ставити руїни вище за ціну… pic.twitter.com/QbW4eQM6dS — DeepState UA (@Deepstate_UA) September 24, 2024

Освен бомбардировките, има и геолокализирани кадри на руски войници "на терен" в източните покрайнини на Угледар:

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец вече предупреди, че трябва да се очаква скорошно изтегляне на украинската армия от Угледар, Торецк и Селидово, което той определи като нещо, което не трябва да се случва. Очевидно руснаците овладяха Южнодонбаската мина номер 3, констатира Машовец (има и кадри с руското знаме, а популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" посочва, че още е неясна ситуацията с Южнодонбаската мина 1 - там боевете продължават според канала), която беше много важна защитна позиция на северния фланг на града, в посока от Николско. "Доколкото разбирам, украинските части ще трябва да се изтеглят от град Угледар в северозападна посока през следващите 24 часа, за да не бъдат обкръжени", пише украинският военен експерт. И напомня, че с падането на Угледар руското военно командване иска да предотврати дори теоритична възможност за бъдеща украинска контраофанзива към Мариупол и Бердянск: Никакви червени линии заради Путин – намери се западен лидер да го каже (ОБЗОР – ВИДЕО)

В дневния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче изразява известно съмнение, че Угледар ще падне много бързо. ISW не изключва тази възможност, но обръща внимание и, че украинското командване може да реши друго и да има повече съпротива – а над 2 години украинците са имали възможност да укрепват града, който издържа две офанзиви. Ако няма бързо изтегляне на украинците, руските части и маневрите им по фланговете на града (от Водяне на север до Пречистовка на юг) може да бъдат сериозно затруднени и от есенните дъждове, които ще разкалят земята и ще пречат на тежката бронирана техника, посочват анализаторите на ISW и правят оценка, че дори Угледар да падне, това няма да се отрази особено на цялостната ситуация с руската офанзива в Донецка област, защото миньорското градче не е критичен логистичен възел за украинската армия (то се намира на 30 километра южно от Покровск). Но "Офицер+" е категоричен в оценката си - моментът, в който ситуацията на фланговете можеше да бъде променена, вече отмина - много трудно е да се приеме това. Само че "Рибар" споделя гледната точка на ISW и изразява съмнение, че Угледар ще падне чак толкова бързо, като посочва като сериозна причина липсата на достатъчно количество руски войници към момента за многото укрепени позиции вътре в самия град - покрайнините с вилите не са сред тях и за украинското командване е безсмислено да бъдат удържани, пише в анализа на "Рибар". Пътят към Богоявленка обаче вече е в обхвата на руската артилерия, а това е основна логистична линия за украинските сили в Угледар.

Vuhledar, under massive Russian MLRS and artillery attacks.. pic.twitter.com/9H55ZltilQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2024

Като цялостна интензивност на боевете, ситуацията на фронта в Украйна не се променя много драстично на дневна база. За денонощието на 24 септември по целия фронт (без Курска област) е имало 154 бойни сблъсъка, с 11 повече на дневна база. Руският обстрел обаче остава на много високи нива – около 5000 изстреляни снаряда и цели 123 управляеми авиационни бомби (КАБ) от руска страна, съгласно официалната сводка на украинския генщаб. Предвид видеокадрите от Угледар е кристално ясно защо има толкова голям брой КАБ.

Най-горещото направление е Покровското – 25 руски пехотни атаки, но второто е Лиманското, с 22 руски пехотни атаки. В Кураховското направление има 20 руски пехотни атаки – от сводката личи, че основният руски фокус там е линията Григоровка – Цукуриново, която е важна за превземането на Селидово. Специално за Лиманска област Константин Машовец развива анализ как руснаците там формират първата в света изцяло танкова армия (Първа руска танкова армия), което никой друг не е правил, дори Хитлеристка Германия и има защо. Машовец изброява как става формирането – вземат се "най-добрите останали части" от всички сериозно засегнати други руски танови формирования, които иронично украинският военен анализатор определя като "най-лошите". Тоест, прави се изцяло нов вид армия с "най-доброто от най-лошото". Познайте при това положение дали руснаците ще успеят да преминат река Оскол в района на Макеевка, добавя той.

Отделно, според войник от 77-ма украинска бригада в Купянското направление са се появили отново части, съставени от бойци на осакатената при Бахмут ЧВК Вагнер:

According to a serviceman from Ukraine's 77th Brigade, Wagner Group fighters are once again active in Ukraine. The Russian army has taken fire control of the Borova-Kupiansk-Vuzlovyi road, creating a difficult situation, with Wagner forces also spotted in the area pic.twitter.com/FFOHojT9ds — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2024

Що се отнася до Курска област, Константин Машовец прави голям анализ на всички руски военни части там, с какви темпове се докарват нови войници, части и оръжие, като заключението му е, че както вървят нещата, руснаците няма да изпълнят срока да върнат Курска област до края на октомври: "Освобождаването на свещената територия ще се отложи за по-късно". Украинският военен анализатор счита и, че категорично Курска област е по-важна за руското военно командване от Харковска област и "санитарната зона" там – вчера стана ясно, че химическият завод във Вовчанск е отвоюван и отново е в украински ръце, което потвърждава и "Рибар". Машовец изрично посочва, че с тази победа на украинците за руснаците ще стане много трудно да си върнат инициативата в северозападната част на град Вовчанск – руските части така и не стигнаха по-далеч от някои централни квартали след старта на операцията от 10 май, 2024 година, а вече отдавна нямат позиции там: "Върнете Курск до 30 октомври": 226 руски пехотни атаки в Украйна, руски страх от атака в Белгород

HIMARS strikes a Russian Buk-M3 air defense system in the Kursk region. Another air defense system unsuccessfully tried to shoot down a Ukrainian reconnaissance UAV.https://t.co/GpYbRDF6Dk pic.twitter.com/uhqFhDnGKR — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 24, 2024

Дори от обзора на "Рибар" личи, че в Курска област няма големи промени и няма истинска руска контраофанзива за връщане на загубеното. Показателно е как каналът опровергава данни, че Малая Локня била отвоювана от руснаците. Има и нов пример за поведението на украинската армия в Курска област - гражданската инфраструктура и обикновените хора да бъдат пазени възможно най-много съгласно принципите на международното хуманитарно право:

Russian correspondents visited the village of Vysokoye in the Glushkovsky district of the Kursk region. As visible, there is practically no destruction of civilian infrastructure, but the roads are littered with cars burned by FPV drones. pic.twitter.com/9wzxoDuqJh — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 24, 2024

Има и друг пример - как руски войник се оплаква, че е бил пребит от своите защото искал лечение:

A Russian soldier was handcuffed and beaten in a hospital for asking for treatment.



The soldier is unable to move due to his wounds. When he insistently asked for medical help, he was tied up, taken to a basement, and severely beaten. pic.twitter.com/kpPIJ3s0G0 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 24, 2024

И тази нощ Руската федерация обстреля с дронове и ракети цели в Украйна. От 32 изстреляни от руснаците дронове клас "Шахед", 28 са били свалени, а другите 4 са били "приземени" с електронно заглушаване. Свалени са и 4 ракети Х-59/Х-69, съгласно официалната сводка на украинските ВВС.

За пореден път беларуският диктатор Александър Лукашенко повтори как Беларус трябва да се готви за война, ако иска мир. Лукашенко го каза на съвещание с военните, като уточни и, че никой не заплашва Беларус до момента. Беларуският диктатор поразсъждава и какво определя успеха в съвременната война и заключи, че без дронове не можело – но те не са достатъчни, трябват войници и конвенционални оръжия: Беларуски боен самолет е навлязъл в небето над Украйна (ВИДЕО)