След ръкопашни боеве: Украинските бойци освободиха напълно химическия завод във Вовчанск (ВИДЕО)

Войници от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) напълно са прочистили химическия завод във Вовчанск от окопалите се там руски войници. На 24 септември и последната от 30-те сгради на завода вече е под пълен контрол на украинците. Това се съобщава в официалния канал на разузнаването в Telegram.

В 14:40 ч. на 24 септември командирът на специалните части на ГУР докладва на топ разузнавача Кирило Буданов за успешното приключване на операцията. В нея са участвали бойните подразделения "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Терор".

Бойците на ГУР извършиха систематично прочистване на сградите на завода, постоянно влизайки в контактен и ръкопашен бой с врага в плътно застроени условия, се казва в доклада. "Руснаците превърнаха химическия завод в своя пропагандна "крепост", използвайки в защитата си най-мотивираните и професионални части, сред които имаше дори бойци от 45-та отделна гвардейска бригада на въздушно-десантните войски. Срещу украинците противника хвърляше атакуващи дронове, артилерия, огнехвъргачни системи. Въпреки съпротивата, украинските специални сили унищожиха врага, взеха пленници и прехвърлиха контрола над завода на украинските въоръжени сили."

