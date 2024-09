Никакви червени линии заради Путин – намери се западен лидер да го каже (ОБЗОР - ВИДЕО)

Планът за победа на Украйна във войната с Русия, който украинският президент Володимир Зеленски отиде лично да представи пред американския си колега Джо Байдън на Седмицата на високо равнище на ООН, не съдържа искане бившата съветска република да влезе в НАТО. Украйна обаче предлага на Запада да одобри гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Договора за НАТО – взаимни гаранции за сигурност. Това пише в материал на The Times.

Зеленски вече коментира в средата на септември пред CNN, че планът се състои от общо 5 точки. Сега британската медия твърди, че освен гаранциите за сигурност (Украйна вече подписа двустранни споразумения за сигурност с 28 държави, включително САЩ), Киев иска предоставяне на конкретни "модерни" западни оръжия, международна финансова помощ за възстановяване на страната и продължаване на операция "Курск". За операция "Курск" обаче няма допълнителни подробности в материала на The Times – Зеленски вече заяви, че Байдън ще е първият, който ще види плана в цялост.

Самият Байдън все още дава отговор "не" на всеки въпрос дали вече е решил ще позволи ли на Украйна да използва американски далекобойни оръжия без ограничения за стрелба по руски цели, независимо къде се намират. Пред The Guardian, говорител на британския премиер Киър Стармър уточни, че позицията на Лондон относно употребата на ракетите Storm Shadow остава непроменена – т.е. няма разрешение за обстрел без ограничения и че разговорите с Киев сега са в по-широка рамка, а не само за ракетите – как Украйна да се справи в следващите няколко месеца, когато идва зимният сезон.

Германският канцлер Олаф Шолц, който се срещна със Зеленски в Ню Йорк, потвърди, че Германия запазва позицията си да не даде на Украйна дългобойни ракети "Таурус".

Без червени линии

За разлика от САЩ и Великобритания, датският премиер Мете Фредериксен директно призова: "Да сложим край на говоренето за червени линии. И да не забавяме доставките на това, от което Украйна има нужда не само да се защитава, но и да отблъсква Русия". Грешка е публично да дискутираме червени линии в тази война – така даваме добри карти в ръцете на руснаците, добави тя.

Що се отнася до употребата на западно оръжие от Украйна, датският премиер заяви – трябва да е съгласно принципите на международното право, но датската гледна точка е "не работим с ограничения". "Няма да приема Путин да решава какво трябва да прави останалия свят. Той е единственият отговорен за войната в Европа. Той може да спре тази война на секундата", уточни Фредериксен.

Руската дипломация: Пропаганда и заплахи

Тази есен и зима Русия ще направи всичко възможно да потопи Украйна в мрак. Това заяви Александър Мусиенко, директор на Центъра за военни и правни науки пред беларуската опозиционна телевизия NEXTA. Според него, Русия може да атакува и ел. Подстанции на ядрени централи и това може да доведе до ядрен инцидент. Позицията на Мусиенко всъщност не е нещо уникално – тя почна да се споделя от доста експерти напоследък.

Мусиенко вярва, че Русия ще продължава със саботажни операции на териториите на прибалтийските държави и дори Германия. Той изрично подчерта, че "теорията на червените линии" що се отнася до Путинова Русия отдавна не важи.

Посланията от руска страна обаче са в смисъл как ако Киев получи възможност неограничено да използва западно оръжие за удари по руска територия, има заплаха за ядрени централи – това специално твърди говорителят на руското МВнР Мария Захарова. Заедно с говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Захарова изсипа нови опорки в стил "те там на Запад ще воюват до последния украинец, избират си да ги управляват не най-достойните, а на контра" и специално нападна естонския премиер Кая Калас, като отново обвърза всичко с "нацизма" и че Запада го създава отново. А Песков пак повтори, че "няма алтернатива" на руската визия и че целите на "специалната военна операция" трябва да бъдат изпълнени, защото срещу Русия има колективен отпор и цел Руската федерация да понесе стратегическа загуба: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО)

Че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин успя да насади много омраза е видно всекидневно – пореден пример е как руски командир заплашва части на 63-та украинска бригада по радиото. Причината – руснаците така и не успяват да пробият позиция на бригадата и следват заканите какво ще им се случи "след ден, два, три, не дай Боже месеци": Втората армия в света не може да пробие: Руски командир сипе заплахи по радиото към украинците (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-значим спад в интензивността на боевете има в Украйна за денонощието на 23 септември, но военните действия остават много на брой. Общо руснаците са извършили 143 пехотни атаки (без да се броят действията в Курска област), което е с 19 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел остава много силен – пак над 5000 изстреляни снаряда за ден, руснаците са хвърлили и 113 авиационни бомби, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления си остават Покровското и Кураховското направление – 30 и 21 руски пехотни атаки съответно. Лиманското направление е на трето място, с 19 руски пехотни атаки, а Торецкото е с 15.

Украинският о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, изрично предупреждава: "Препоръчвам на украинското общество да бъде морално и психологически подготвено за факта, че украинските въоръжени сили ще се изтеглят от Селидово, Торецк и Угледар. Това изобщо не трябва да се случва. И наистина бих искал да греша. Но от информацията, която имам, това е много вероятен сценарий за развитие на събитията в близко бъдеще". Популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че руската армия вече контролира село Желание Първо и атакува Желание Второ, както и че имало значителен руски напредък в северозападните покрайнини на Гродовка и Новогродовка. Информацията за Желание Първо отговаря на данните за все по-трудни времена за украинската армия специално в Селидово. Падането на този град ще означава подсигурен южен фланг за руската армия за директна атака срещу Покровск. А за жестокостта на боевете можем да съдим от кадри като тези в това ВИДЕО, 18+ – руска атака с 27 единици техника при село Победа в два поредни дни, при която 16 от използваните бронирани превозни средства са елиминирани, а 60 руски войници са убити и ранени:

Боевете при Победа са част от плана на руското военно командване да обедини Покровското и Кураховското направление при Селидово и да превземе Угледар, в най-южната част на Кураховското направление. За Угледар "Рибар" е категоричен, че във Водяне индустриалната зона е вече под руски контрол, но и че от юг, при линията Павловка – Пречистовка – Новодонецко все още няма решителен руски пробив. Вече е кристално ясно, че руската цел по отношение на Угледар е да бъдат овладени фланговете от север и от юг, за да бъде създадена заплаха от обкръжение на миньорското градче.

За Лиманското направление "Рибар" отчита "значителен руски напредък" на югозапад от село Песчано и руските части били на по-малко от 2,5 километра от Кругляковка – има геолокализирани видеокадри, които го потвърждават. Кисловка също е под руски контрол – за това писа и ISW в обзора си за 22 септември, но е имало украински контраатаки откъм Котляровка, за които "Рибар" заявява, че са отбити: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Що се отнася до Курска област, руското вътрешно министерство обяви, че от началото на украинската операция "Курск" са загинали 56 цивилни. Общо 131 000 души са напуснали територията на Курска област от началото на операцията, според министерството. Освен това то твърди, че украинците създали "нещо като концетрационни лагери" и че 100 души били държани в мазета в превзетия от украинската армия град Суджа. Те били "използвани за заснемане на пропагандни истории".

В коментар пред "Ройтерс" говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий каза, че украинските въоръжени сили спазват международното хуманитарно право и не нанасят удари по цивилни. "Тъй като Русия постоянно предоставя фалшиви числа и пропаганда, няма начин да се проверят тези твърдения. Ако Русия иска да покаже истинската ситуация на място, тя може да даде достъп до ООН и Червения кръст", добави Тихий.

Междувременно, един от известните руски военни блогъри и пропагандисти Владимир Романов, който поддържа канала "Романов Лайт" в Телеграм, препубликува съобщения от руски телеграм канали как руски войници се държат като мародери в Рилски район и в Коренево. Нямало и достатъчно войници, за да контролират ситуацията, коментира Романов.

По отношение на бойните действия – украинската армия държи инициативата и атакува на север от района на Суджа (Камишевка), в района на Коренево и в района на Весело, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са разширили зоната си на контрол, констатира "Рибар" – нещо, което се потвърждава със серия геолокализирани видеокадри и в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). На този фон говорителят на Харковското направление на ВСУ полковник Виталий Саранцев заяви, че руската армия в северната част на Харковска област вече е предимно в отбрана – резултат от украинската инвазия в Курска област.

Още: Страхът от руското ядрено оръжие изчезва, дори Соловьов е бесен (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Русия е изстреляла 81 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 66, а още 13 са "приземени" с електронно заглушаване. Освен това, Русия е изстреляла и 4 ракети, сред които 1 "Искандер-М" и 2 Х-59/Х-69.