Зеленски: 15 души са убити, а 50 са ранени при руски удар по железопътна гара в Украйна (ВИДЕО)

През последните дни многократно имаше предупреждения от украинските високопоставени лица и САЩ, че има висок риск от руски удари в Деня на независимостта на Украйна. Днепропетровска област се намира в източната част на Украйна. Най-вероятно загиналите са повече.

Столицата на Украйна Киев забрани тази седмица публичните тържества в чест на независимостта от доминираното от Русия съветско управление, а вторият град Харков обяви комендантски час поради повишената заплаха от руско нападение.

Terrible footage from #Chaplino in #Dnepropetrovsk region after the Russian missile strike.



Preliminarily 15 dead. The number is not final. pic.twitter.com/LbChZIHPsF