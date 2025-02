Зеленски маневрира, Европа казва на Тръмп: Няма да стане Путин да е пред Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мирът в Украйна застана като главно блюдо на масата на международните отношения – въпросът за подправките обаче, които правят храната вкусна, рязко започна да разделя Запада. Причината – най-големите европейски държави ясно показаха, че видимите сигнали от страна на новия американски президент Доналд Тръмп и администрацията му, които са в полза на руския диктатор Владимир Путин, няма да бъдат приети безропотно: Като Мюнхенския сговор: Тръмп, Путин и горчивата ирония на повтарящата се история

След като Тръмп обяви преди вече малко повече от ден и половина как е говорил по телефона с Владимир Путин и се уговорил да има сформиране на работни групи от САЩ и Русия, за да стартира формирането на рамка за мир, реакциите на Стария континент бяха показателни - предателство. Основните разделителни линии са явни – какво ще спечели Путин предвид американския подход "не е реалистично" Украйна да си върне суверенните и международно признати земи, окупирани от Русия, както и какви ще са гаранциите, че след известно време армията на руския диктатор няма пак да тръгне напред, за да приключи окончателно с независима Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски вече посочи, че най-сигурната гаранция за свободна от путински ботуш Украйна е членство в НАТО – но САЩ, още докато Джо Байдън беше начело, а с Тръмп е явно, не са съгласни. Великобритания и Франция обаче подкрепят, Германия засега не иска, но Олаф Шолц даде сигнал за промяна и несъгласие с Тръмп: Шолц иска извънредно положение заради Украйна: Германия и Великобритания срещу Тръмп (ВИДЕО)

"Не виждам никакъв начин държава в позицията, в която е Русия, да им позволи (на Украйна) да се присъединят към НАТО. И много преди президентът Путин Русия беше много силно повлияна. Мисля, че това е причината да започне войната – защото Байдън каза, че те (Украйна) може да влязат в НАТО. Не трябваше да го казва – щом го каза и аз заявих, че сега ще има война и бях прав", обясни Тръмп и пак повтори втръсналото на всички как ако бил президент вместо Байдън, нямало да има никога война:

Absolute melt this guy

pic.twitter.com/FjIbRte8Vw — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2025

Няма да стане така, както тръгва Тръмп

След реакциите от Великобритания, Франция и Германия, които категорично видяха в поведението на Тръмп победа на Путин, украинският президент Володимир Зеленски също загатна, че няма да приеме безропотно подход за отстъпки пред Путин, за да има изобщо преговори. Той посочи, че е провел разговори с премиера на Полша Доналд Туск, с литовския президент Гитанас Науседа, а впоследствие и с испанския премиер Педро Санчес (Зеленски го оповести в профила си в "Х" в отделна публикация) – за обща и координирана позиция на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността и обща позиция за колективната европейска сигурност, защото „е критично важно в Европа да работим заедно, за да постигнем общи цели“. Там Тръмп обяви, че САЩ и Русия ще разговарят, Украйна също била поканена – но от офиса на Зеленски коментираха, че няма никакви планове за разговори между Украйна и Русия в Мюнхен. Всичко това – на фона на обявление от Зеленски как в Хмелницката АЕЦ ще бъдат отворени още 4 блока с мощност 2,2 гигавата, с помощта на Westinghouse и благодарност към американските партньори т.е. дипломатическите маневри продължават. Именно в Хмелницката АЕЦ би трябвало да бъдат използвани реакторите от АЕЦ Белене, които се гласим да продадем на Украйна: Зеленски: Виждам по-реалистично нещата от Тръмп. Украйна няма да приеме никакви мирни преговори без свое участие

"Без гаранции за сигурност не може. Какви са тези гаранции? НАТО? Силни оръжия? Ракети? Ядрено оръжие? Силно оръжие – някакъв пакет за сдържане на Путин. Както съм казвал, ще изградим НАТО в Украйна – и тогава оръжията, мироопазващият контингент ще са от европейците, от американците. Контингентът не може да е 5000-7000 войници. Дал съм задача на нашите военни – уточнете и ми покажете тези точки на картата (които трябва да се охраняват). Може да говорим за това в Мюнхен. Мисля, че ще трябват (поне) 100 000 войници", коментира украинският президент:

"This is not about 5,000 people." - Zelensky commented on the required number of peacekeeping forces. pic.twitter.com/2bQAZtFzqG — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2025

"Тръмп знае какво мисля. Считам, че Украйна е първи приоритет. Тръмп не каза в разговора ни, че Путин и Русия са първи приоритети", заяви Зеленски, с уточнение, че американският президент е искал да проведе разговори със Зеленски и Путин едновременно. Украинският президент подчерта, че се доверява на Тръмп кой е приоритет (Украйна), макар президентът на САЩ първо да е говорил с Путин (което не е много приятно, по думите на Зеленски) и че американската подкрепа за Украйна трябва да бъде запазена. Но Зеленски изрично напомни – и украинците, и европейците казват, че първо е Украйна и не може да има договорки за Украйна без Украйна. Морковче обаче и за Доналд Тръмп: Украинският президент каза и, че Тръмп бил впечатлен от развитието на сферата на военните дронове в Украйна, както и че Зеленски е предупредил Тръмп, че Иран не е много далеч от украинското ниво и това е заплаха, защото Иран помага и на Русия. Първо са срещите между Украйна и САЩ, с изготвянето на план как да спрем Путин, след това идват разговорите с руснаците, обобщи украинският президент, който смята и, че ЕС трябва да е на масата за преговори, защото Украйна ще стане негов член:

Zelensky commented on the fact that Trump initially held talks with Putin yesterday. pic.twitter.com/7MLIXv87X4 — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2025

Какво в крайна сметка получи Украйна тази седмица след всички думи – полученото беше уточнено в Брюксел, на поредната среща на формата "Рамщайн" и първата, председателствана от Великобритания, след като досега тази роля поемаха САЩ. Великобритания обяви военен пакет от 150 млрд. паунда, в който влизат бронирана техника, артилерия и ракети-прехващачи за ПВО. Германия ще предаде на Украйна 100 ракети-прехващачи за ПВО системи IRIS-T и 6000 военни дрона с изкуствен интелект. Нидерландия ще предостави 25 бронетранспортьора YPR, а Норвегия – пакет за 107 млн. долара, с които ще бъдат купени ПВО системи от САЩ. Междувременно, Британският международен институт за стратегически науки (IISS) изчисли, че през 2024 година Русия е изгубила в Украйна 5100 единици бронирана техника (1400 танка и 3700 бронирани машини). За сравнение – през 2023 година загубените от Русия танкове и бронирани машини са 3000. Досега в цялата война, според неправителствения холандски проект Oryx, Украйна е загубила 1070 танка и 1214 бронирани машини на пехотата. Данните на Oryx са на база снимков и видеоматериал, който е геолокализиран и за всяка една унищожена, повредена или пленена машина има описание къде се е случило това и кога. Но IISS посочва, че през 2024 година Русия е успяла да поправи, модернизира и произведе изцяло от нулата 1500 танка и 2800 бронирани машини на пехотата, с уточнение, че вероятно повечето са стари съветски танкове и те не са истински пригодни за модерната война: Военни дронове с изкуствен интелект: Новата германска военна помощ за Украйна (ВИДЕО)

This is how regiments of injured soldiers are formed in Russia. If they refuse, they are forcibly dragged into a vehicle and sent to the front. pic.twitter.com/potsp967YX — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2025

На фона на тези изчисления, поредно видео, разпространено от украинския журналист Денис Казански – той показа как ранени руски войници биват връщани обратно насила да участват в щурмове:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нивото на военна активност в Украйна на практика не се променя на дневна база – само 3 бойни сблъсъка по-малко. Общо за денонощието на 13 февруари бойните сблъсъци по официални украински данни са 113. Почти същият е и обемът на използваните от руснаците авиационни бомби – 133 т.е. с 5 повече на дневна база. 77 от авиобомбите са хвърлени по цели в Курска област т.е. руска територия. Мащабът на руския артилерийски обстрел също не се променя с много – над 6000 изстреляни снаряда т.е. с 200 повече на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 38 отбити руски пехотни атаки. Още 16 руски пехотни атаки са отблъснати в съседното от юг Новопавловско направление. Тези числа ясно показват, че за руснаците тотален приоритет е югозападната част на Донецка област, която да бъде подчинена до Покровск и оттам вече да се гледа на север, към Славянск и Краматорск. 14 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление – Торецк е ключова точка от изток, между Покровск и Часов Яр. Струпват се руски резерви в Бахмут, с поглед да преминат през Часов Яр към Константиновка, пише в Телеграм украинският военен Станислав Бунятов, оператор на военни дронове. Преди малко над 24 часа руското военно министерство обяви, че село Водяне Две е превзето – то се намира в най-североизточната част на фронта при Покровск, гледа към Торецк. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче уточнява, че досега няма геолокализирани видеодоказателства, които да потвърждават руското официално твърдение. 23 руски пехотни атаки е имало в Курска област – второто най-горещо направление: Голямото предателство за мира в Украйна вече е на дневен ред (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Покровското и Новопавловското направление руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, пише, че имало разширение на зоната на контрол при селата Сребърно и Надежденка т.е. на югозапад от Покровск. Каналът обаче не пише, че селата са овладени. За Новопавловското направление каналът казва, че боевете в Андреевка продължават – това е една от последните точки на украинска съпротива преди границата с Днепропетровска област. А ISW обръща внимание, че при Велика Новоселка активността е доста понижена – институтът писа преди време, че е възможно руски части от този участък на фронта да бъдат прехвърлени в други, по-приоритетни от гледна точка на руското военно командване направления.

Що се отнася до Курска област, украинският военен телеграм канал "Офицер+" пише, че в Суми вече летят руски FPV дронове и поразяват цивилни автомобили. Обсегът е 20-25 километра, явно руснаците имат дронове с оптични кабели с по-голям обсег, уточнява той. По отношение на разположението на силите и овладените позиции няма никакви сериозни потвърдени промени.

Russian soldiers in the Kursk region are complaining about low-quality fuel supplies for their equipment—the diesel is not only “summer-grade” but also diluted with water, causing ice to form. Drone sanctions are working! pic.twitter.com/3kwsLy6FSc — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 133 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 73 с ПВО и мобилни огневи групи, още 58 са приземени с електронно заглушаване т.е. 2 дрона са успели да преминат през украинската въздушна защита, става ясно от сутрешната сводка на украинските ВВС: Украйна отново атакува Русия с дронове (ВИДЕО)