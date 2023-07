Зеленски: НАТО ще даде сигурност на Украйна, ние ще направим Алианса по-силен (ВИДЕО)

Украйна в НАТО: Има официално решение за бъдещето (ВИДЕО)

„НАТО ще даде сигурност на Украйна, Украйна ще направи НАТО по-силен“, каза Зеленски, застанал до президента на Литва Гитанас Науседа, преди да бъде издигнато знамето на украинската армия от ключовото бойно поле Бахмут.

Като град в Източна Украйна, някога известен със своя добив на сол и пенливо вино, днес Бахмут е изравнен със земята в най-дългата и кървава битка на войната. „Бахмут е една от най-решаващите битки за свобода в Европа и така ще я запомнят нашите деца и внуци“, каза Зеленски.

#Zelenskyy performed in #Vilnius at a concert in support of Ukraine's NATO membership #UkraineNATO33. He was joined on stage by his wife Olena and Lithuanian President Gitanas Nauseda and his wife Diana.



The Ukrainian President thanked #Lithuania for its military support and… pic.twitter.com/KDo59IFCGd