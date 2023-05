Зеленски съобщи за среща с папа Франциск

Посещението му в Италия е първото му в страна от ЕС и НАТО след нахлуването на Русия, съобщиха медиите. Телевизионни кадри показаха дълъг кортеж, напускащ военната база на летище Чампино в Рим. Зеленски ще се срещне с италианския президент Серджо Матарела, а вероятно и италианската премиерка Джорджа Мелони.

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦