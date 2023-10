Зеленски: Украйна повече няма да плаща със суверенитета си за илюзорни обещания за мир (ВИДЕО)

Той добави, че исторически страната му има най-голямата подкрепа в света, както и най-голямото единство вътре в украинското общество.

На церемонията Зеленски връчи държавни награди на военнослужещи, почетни звания, отличителни знаци и бойни знамена на военни части, а също така взе участие в полагането на клетва от учениците на военните лицеи. ВИДЕО от церемонията бе публикувано на страницата на Зеленски във Facebook.

Украйна вчера почете с минута мълчание паметта на всички загинали за свободата й защитници.

Ето как украинците отбелязаха този ден:

Today is the Day of the Defenders of Ukraine! Kharkiv, together with other cities, froze for a minute to honor those Defenders who gave their life for our freedom in this war. pic.twitter.com/Xv7wqRnK0q

Today, we mark the Day of Defenders.

Let us honor those who are fighting, and let us remember those who gave their lives for our freedom.

Glory to Ukraine, Glory to the Heroes!pic.twitter.com/GpLlliicUP