Зеленски за преговорите: Агресорът не трябва да получава никаква награда (ВИДЕО)

По време на втори кръг от преговори в Истанбул Русия и Украйна размениха планове за прекратяване на войната, започната от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г., Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ако се стигне до сделка, то тя не трябва да "възнаграждав" Путин. Киев обаче е готов да предприеме "необходимите стъпки за мир", каза той и призова Доналд Тръмп да наложи сурови санкции на Москва, ако и сега няма постигнат резултат.

Републиканецът вече обяви, че дава "две седмици" на Путин, за да го убеди дали наистина е готов за мир. Руският диктатор отказва прекратяване на огъня и залага на условия, които са известни още от 2022 г., но ситуацията вече е различна. И след този кръг от дискусии руснаците не са се съгласили на примирие, твърди украинският министър на отбраната Рустем Умеров.

В понеделник делегациите "размениха документи чрез турската страна и подготвяме ново освобождаване на военнопленници", заяви Зеленски на пресконференция във Вилнюс веднага след приключването на разговорите в Истанбул. В литовската столица той участва в съвместна среща на върха на Букурещ-9 и скандинавските лидери.

"Ключът към траен мир е ясен, агресорът не трябва да получава никаква награда за войната. Путин не трябва да получи нищо, което би оправдало агресията му", добави украинският лидер. Той заяви, че ако диктаторът решава кой да влиза в НАТО и кой не, както и къде да е разположена инфраструктурата на Алианса, "апетитът му за война само ще се покачва".

Снимка: Getty Images

Зеленски заяви, че Киев е "готов да предприеме необходимите стъпки за постигане на мир", въпреки че руската и украинската преговорна позиция отдавна изглеждат на двата полюса.

"Ако те са готови да продължат напред, а не само да повтарят същите предишни ултиматуми, тогава днес може да има добри и големи новини", заяви източник от украинската делегация преди началото на преговорите, цитиран от AFP.

Украйна иска "пълно и безусловно прекратяване на огъня", за да се даде възможност за обсъждане на дългосрочно споразумение. Русия многократно е отхвърляла тези призиви. Москва твърди, че желае да се справи с "първопричините" на конфликта - език, който обикновено се използва за обозначаване на смесица от мащабни искания, включващи ограничаване на украинската армия, забрана за присъединяване на страната към НАТО и огромни териториални отстъпки, както и защита на всичко руско в Украйна - население, култура, православие, медии. Киев и Западът твърдят, че тези опасения са неоснователни и че нападението на Русия не е нищо друго освен империалистическо заграбване на земя.

"Днес се договорихме за нови партньорства за укрепване на нашата отбрана. Те включват нови пакети от помощи и инвестиции в производството на оръжия в Украйна, особено на дронове. Благодаря на нашите партньори, че инвестират не само в нашата сигурност, но и в тази на Европа", заяви Зеленски на пресконференция във Вилнюс.

Той се срещна с президента на Полша Анджей Дуда, за да обсъдят двустранните отношения, дипломатическите усилия и необходимостта от поддържане на натиска върху Русия за постигане на справедлив мир. Двамата разгледаха и взаимноизгодни икономически проекти. Дуда ще бъде заменен от националиста Карол Навроцки, който спечели изборите в Полша тази неделя.

🇺🇦🇵🇱 Zelensky met with President of Poland Andrzej Duda to discuss bilateral relations, diplomatic efforts, and the need to maintain pressure on Russia to achieve a just peace. They also explored mutually beneficial economic projects.

Зеленски също така се срещна с финландския министър-председател Петери Орпо във Вилнюс. "Нашият фокус е върху инвестирането в украинското оръжейно производство и съвместното производство. Споделих подробности за нашия проект "Линия за дронове", който се оказа ефективен. Обсъдихме как да го разширим", заяви президентът на Украйна.

🇺🇦🇫🇮 Zelensky met Finnish PM Petteri Orpo in Vilnius.



"Our focus is on investing in Ukrainian weapons production and co-manufacturing. I shared details of our 'Drone Line' project, which has proven effective. We discussed how to scale it up," the president said.