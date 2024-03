Знамето на Швеция вече се вее в централата на НАТО (СНИМКИ и ВИДЕО)

Шведската принцеса Виктория пристигна в щаба на НАТО в Брюксел, за да присъства на церемонията редом до генералния секретар на Алианса Йенс Столтенберг и шведския министър-председател Улф Кристершон.

Стокхолм се отказа от политиката си на необвързаност след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. и на 7 март най-после официално стана член на Алианса.

BREAKING: Flag of Sweden, NATO's 32nd member, raised at alliance's Brussels headquarters pic.twitter.com/pbDqoPjiEI

Welcome Sweden into the @NATO family! 🇺🇸🤝🇸🇪 pic.twitter.com/CBGHUWaPZH