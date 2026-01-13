Асоциацията на банките: Такси за обмяна на левове не се събират, няма разлика между клиент и неклиент

Асоциацията на банките в България (АББ) обяви, че е получила до края на вчерашния ден - 12 януари - общо 32 сигнала, включително 20 от граждани (и още от медии), във връзка със Закона за въвеждането на еврото у нас. След като се появиха предупреждения от граждани за неправомерно събиране на такси, ако искаш да обмениш левове в евро, но не си клиент на конкретната банка, от асоциацията потвърдиха, че това може да са били изолирани случаи и проблемите са адресирани.

Без такса и при несортирани монети

"Абсолютно никакви такси не се събират при обмяна на банкноти и монети, без значение дали монетите са сортирани, или не", обявиха от асоциацията на брифинг днес, 13 януари, който бе организиран от Координационния център към Механизма за еврото.

"Не се третират по различен начин клиенти и неклиенти. За всички се прилага опростената идентификация. Ако има клиенти, които виждат, че им е събрана такса, могат да сигнализират в конкретния клон на банката, на имейл или на колцентъра – проблемът ще бъде адресиран. Ако има единична, изолирана грешка или недоразумение, в повечето случаи банките автоматично сторнират (анулират - бел. ред.) това чрез системите. Ако някоя такса случайно не е възстановена, съответната банка ще адресира този проблем. Асоциацията участва активно в този процес и го комуникираме със своите членове", обявиха още от АББ.

Снимка: БГНЕС

Още преди това от АББ съобщиха пред Actualno.com, че е имало един случай с начисляване на такса и че той е заради небрежност на служител. От брифинга стана ясно, че асоциацията счита подобни случаи като изключения от общото правило.

Призив към гражданите как да улеснят процеса

"Целият процес условно се разделя на три направления – изтегляне на лева, насищане с евро и самата обмяна. По отношение на обмяната, още в първите дни дадохме предписание на банките с цел уеднаквяване на практиката, която съществуваше в изолирани случаи. Това своевременно беше изчистено. В първите дни имаше практика с изискване на определени декларации за идентификация, за произход на средствата – това нещо е изчистено и уеднаквено. По същия начин е при подхода клиент-неклиент - изчистено и уеднаквено. По същия начин е с таксите – такси не се събират при обмяна. Призивът ни е монетите да бъдат сортирани – това нещо улеснява процеса, но такси не се събират и не следва да се събират", добави Георги Чанев, главен директор Управление "Емисионно" в Българската народна банка (БНБ).

