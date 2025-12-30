Евроистерия: Опашките за скъпо евро - заради глупост или съмнителни пари

В последния работен ден преди въвеждането на еврото пред чейндж бюрата в страната се извиват сериозни опашки.

Много българи бързат да обменят левове за евро, въпреки на места откровено неизгодния курс. Обмяната се извършва за 1.99 лв. за едно евро, като често дори достига 2 лева.

Хората по опашките явно имат мотивация да не изчакат няколко дни и да се доверят на банковите институции, които ще извършват операцията по превалутирането безплатно.

След Нова година в офисите на банките и на "Български пощи" ще започне безплатна смяна на левовете в евро. Тя ще е по официалния курс 1.95583 лв. за евро и без никакви такси до 30 юни 2026 г.

В Българска народна банка пък всеки ще може да смени парите си безсрочно - т.е. когато и да поискат, българите могат да отидат в БНБ и да получат евро.

"Прост народ" или съмнителни пари

В социалните мрежи цари недоумение защо всички тези хора са решили, че превалутирането е толкова неотложно, че са готови да чакат по опашки.

"Някой разбира ли великата глупост да се редиш на опашка пред чейндж и да обменяш на 2 лв. за евро, след като това става автоматично по собствените сметки и безплатно във всяка банка след 1 януари? А внасянето на пари в банката е безплатно, именно във връзка с еврото", пише в свой пост във Фейсбук журналистът Лияна Панделиева.

"Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банкова институция? Толкова много ли българите в семействата крият пари един от друг, че не могат да разделят скритата по тайни кюшета сума между няколко пълнолетни човека и така да ги внесат по сметки?", пита още тя.

Според нея най-доброто, което на този етап се случва в България е, "че са извадени дълбоко скрити парички - само в последните седмици преди новата валута, в банките са депозирани 2,9 млрд. лева, а депозитите надхвърлят 100 млрд. лв.".

Отделно е скокът в покупката на имоти, чиято цена само за тази година скочи с 15% и в тях бяха изпрани неопределено количество пари, пише още Панделиева.

Тя цитира репортаж от вчера, който е показал дълги опашки от хора, които бързат да платят битови сметки. "Не съм плащала сметка на каса от 2002 година, когато всичко вече можеше вече да се плаща онлайн. Ако не броим някои възрастни хора с проблеми в онлайн разплащането, какво правят на опашките младите хора?", пита Панделиева.

Други потребители в интернет бяха по-крайни, заявявайки, че сме "много, много прост народ".

Експертите също призовават за разум

Опашките пред банки и чейнджбюра коментира и макроикономистът и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" Васил Караиванов.

"Не разбирам защо хората бързат да обменят или внасят левове. Курсът в момента е по-неизгоден от фиксирания, който ще бъде задължителен", заяви той.

Според Караиванов няма причина за притеснение относно самия преход. Възможно е в часовете между 21:00 ч. на 31 декември и ранните часове на 1 януари някои банкови системи временно да не работят заради техническото преминаване към новия режим, но това се очаква да бъде за кратко. "По-скоро говорим за минути, а не за часове. Обявеният по-дълъг период е по-скоро за презастраховане", обясни икономистът.

Той посъветва хората, които планират плащания в новогодишната нощ, да разполагат с известна сума пари в брой, тъй като е възможно временно да не работят картови плащания.

Икономистът беше категоричен, че няма нужда от бързане и дълги опашки преди 1 януари. Българската народна банка ще обменя левове в евро по фиксирания курс без ограничение във времето – години наред, както това правят и други европейски централни банки.