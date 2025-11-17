Превалутирането в пощите: Възможни са измами!

Войната в Украйна:

17 ноември 2025, 09:31 часа
Пощенските станции ще предлагат превалутиране на българските левове в евро, като са взети мерки да не се допускат злоупотреби. Това заяви Александър Кирилов, който отговаря за сигурността в "Български пощи".

При превалутирането ще се проверяват документите за самоличност, като ще се прави тяхно копие и ще се извършва проверка за валидността им.

Кирилов е категоричен, че анонимни ползватели на услугата няма да има. "Всички наши клиенти ще бъдат идентифицирани", посочва той.

Възрастните хора са рискова група

След като България стане част от еврозоната на 1 януари 2006 г., 2000 пощенски станции ще обменят безплатно левове в евро.

Кирилов заяви, че е наплавена оценка на всички рискове за нивото на сигурност в малките обекти.

Източник: БГНЕС

По негови думи възрастните хора са рискова група и затова се провеждат информационни кампании по места съвместно с териториалните структури на МВР.

"Подчертаваме изрично, че услугата по превалутиране в тези малки населени места, където няма други финансови институции, се извършва само и единствено в пощенските станции. Всякакви други обаждания, които ще подканват хората да го направят другаде и с мотив спешност, са измама", коментира Кирилов, цитиран от БНР.

Подготовката за преминаването към еврото

9,5 млн. е бюджетът на "Български пощи" за подготовка за преминаване от лев към евро.

Публично ще бъде обявен и списък на пощенските станции, които ще могат да обменят по предварителна заявка по-големи суми.

Превалутирането ще може да се направи и с нотариално заверено пълномощно, чийто образец предстои да бъде публикуван.

Упълномощеният ще представя и своя документ за самоличност, както и копие на документа за самоличност на упълномощителя, което няма да се нуждае от нотариална заверка.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
