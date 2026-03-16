Курсът на еврото е невиждан от почти година

16 март 2026, 9:27 часа
Курсът на еврото спрямо щатския долар падна близо до психологическата граница от 1,14 към американската валута, нещо невиждано от почти година, въпреки опита за леко покачване в началото на седмицата . Основен фактор за тези котировки е засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от цялостното отслабване на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1431 долара или под нивото от вчера.

Още: Паунд - евро. Колко струва един британски паунд към едно евро днес, 16 март /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1476 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Още: Курсът на еврото е невиждан от месеци

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 18 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,856 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
Още от Финанси
