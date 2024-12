Рублата се срина рязко спрямо долара

Обменният курс на долара спрямо руската рубла скочи рязко до почти 112 рубли на Московската борса само за 5 минути по време на търговията днес. Така за кратко време руската валута се обезцени с повече от 6%. Доларът започна рязко да поскъпва около обяд на 30 декември. Курсът на рублата преживя подобно дъно преди около месец. На 27 ноември курсът на долара достигна 114,7 рубли, а на еврото - 120 рубли. Това бяха най-високите стойности от март 2022 г. досега.

Meanwhile on the Russian Exchange: The dollar exchange rate against the Russian ruble jumped sharply to almost 112 rubles in 5 minutes of trading.



The currency is appreciating by more than 6%. pic.twitter.com/XPxAlfOFUL