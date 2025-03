Руските пари работят за Украйна: Великобритания с важен принос

Украйна получи 752 млн. паунда (около 970 млн. долара) като първа вноска от обещаната от Обединеното кралство част в заема на Г-7, обезпечен от замразените руски активи, съобщи украинският министър-председател Денис Шмигал на 7 март. Великобритания се ангажира да отпусне на Киев заем в размер на 2,26 млрд. паунда (2,9 млрд. долара) на три равни вноски като част от схемата на Групата на седемте за извънредно ускоряване на приходите на обща стойност 50 млрд. долара.

„Средствата ще отидат за укрепване на отбранителните способности на Украйна“, написа Шмигал в X.

„Благодарен съм на (британския министър-председател) Киър Стармър, правителството на Великобритания и нашите партньори от Г-7 за механизма, който накара руските пари да работят за Украйна", допълни той.

