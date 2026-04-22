10-годишното падение на шампиона-чудо - от върха на Висшата лига до трета дивизия на Англия

2 май 2026 г. - на тази дата в Лестър би следвало да има празник, изпълнен единствено с трогателни почитания към Джейми Варди, Рияд Марез, Н'Голо Канте и всеки друг играч от отбора на Клаудио Раниери, спечелил титлата във Висшата лига. Въпреки това, наближаващата 10-годишнина от най-чудотворния триумф в елита, който футболът някога е виждал, ще послужи и като горчиво напомняне за това колко жестока може да бъде "красивата игра"... и колко ниско са паднали "лисиците" през изминалото десетилетие.

Великото падение на Лестър от върха до пропастта на английския футбол

Преди сблъсъка във вторник в Чемпиъншип срещу Хъл Сити, отборът, който изненада спортния свят с коефициент 5000 към 1, бе в ролята на фаворит за изпадане в третото ниво на английския футбол за втори път в 142-годишната си история. "Лисиците" бяха на 8 точки от спасението при само три мача до края. Загуба от Хъл Сити означаваше, че те директно ще изпаднат. Срещата започна кошмарно за домакините - с гол в 16-а минута за Хъл Сити. Крахът изглеждаше пълен. В началото на второто полувреме обаче "лисиците", които сякаш бяха препарирани, се съживиха. Спорна дузпа върна равенството в мача, а Люк Томас донесе пълния обрат секунди по-късно. Десетина минути по-късно Лестър отново бе в губеща позиция, тъй като Оли Макбърни отбеляза за 2:2 и хвърли домакинските фенове в траур. Със 7 точки зад последното "спасително" място при два оставащи мача, "лисиците" проплакаха след последния съдийски сигнал...

Но как всъщност се стигна дотук? "Лисиците" може би са преживели много възходи и падения, откакто написаха една от най-великите истории, разказвани някога, преди 10 години, но когато миналата година изпаднаха обратно в Чемпиъншип, се предполагаше, че ще се върнат веднага обратно. Вместо това Лестър е на прага на второ поредно изпадане, а клубът, който бе "мечта за всеки, който обича футбола", сега е затънал в един безкраен кошмар от финансови проблеми и гнева на феновете си.

Падението започна преди три години

Изпадането на Лестър от Висшата лига в края на сезон 2022/23 беше истински шок. Не ставаше въпрос само за това, че едва 7 години по-рано те бяха шампиони. В началото на 2022 година се появиха първите сигнали, че клубът вече не е на стабилна финансова основа, като тайландските собственици на Лестър - The King Power International Group, бяха принудени да затегнат коланите поради опустошителните икономически последици, които пандемията беше нанесла на бизнеса им с безмитни стоки.

Тогава съставът на Лестър не страдаше от липса на талант, като Варди все още водеше атаката, подкрепян от играчи като Харви Барнс и Джеймс Мадисън, а Брендън Роджърс можеше да разчита и на Юри Тилеманс и Киърнан-Дюсбъри Хол в халфовата линия. Въпреки това репутацията на Роджърс като топ мениджър, съчетана с предполагаемата сила на отбора му, вероятно доведе до самодоволство в клуба - погрешното предположение, че са прекалено добри, за да изпаднат. 18-о място с едва 34 точки каза повече от хиляди думи.

Неочакван герой върна Лестър на мястото му, но...

Имаше няколко причини за изпадането на Лестър, но беше ясно, че след като не подкрепиха Роджърс на трансферния пазар, собствениците изчакаха твърде дълго, за да го уволнят, като по този начин дадоха на временния мениджър Дийн Смит само осем мача, за да се опита да обърне сезона. Въпреки това, устояването на изкушението да се даде постоянна длъжност на Смит и вместо това да се заложи на Енцо Мареска се оказа гениален ход. Той върна Лестър в елита още при първия си опит - и то като шампион в Чемпиъншип.

... но последва още по-стремглаво пропадане

За съжаление, Мареска веднага замина за Челси което създаде сериозен проблем за собствениците, който те утежниха с няколко катастрофални назначения. Бившият мениджър на Нотингам Форест Стив Купър успя да постигне само две победи в първенството, преди да бъде уволнен през ноември 2024 г., докато легендата на Манчестър Юнайтед Рууд ван Нистелрой преживя историческа серия от девет поредни домакински мача без отбелязан гол, като Лестър изпадна още пет кръга преди края на сезона. Тогава парите се превърнаха в основна причина за безпокойство на стадион "Кинг Пауър". Отборът с високоплатени, но слабо представящи се играчи не се справяше на ниво.

Феновете срещу отбора и ръководството

През юли миналата година Марти Сифуентес стана шестият треньор на Лестър за последните три сезона, а една от основните му цели беше да възстанови разклатените отношения между играчите на клуба и феновете. Той също се провали трагично в опитите си да извлече най-доброто от отбора и беше уволнен през януари, когато Лестър заемаше 14-то място в класирането. За капак отборът бе наказан с отнемане на 6 точки заради нарушение на Регламента за печалба и устойчивост. Оттогава насам резултатите само се влошиха, а атмосферата стана отровна. Вследствие на това домакинството вече не е предимство за Лестър, тъй като феновете са разярени от това, което възприемат като липса на усилия от страна на играчите и призовават за оставки от "А" до "Я" на ръководството.

От "мечтата" до "кошмар" за всеки футболист и фен

Надеждата беше, че пристигането на бившия защитник на "лисиците" Гари Роует като постоянен наследник на Сифуентес ще помогне да се предизвика реакция от страна на неговия отбор, който се бори за оцеляване, но 52-годишният треньор вече звучи като човек, който е на дъното. "Десетте мача, които изиграх тук, ми се сториха като 40", призна Роует миналата седмица... и това беше преди Лестър да загуби мача в Портсмут, за който той призна, че просто трябваше да спечели, за да има шанс за оцеляване.

На този етап обаче спасяването на Лестър от изпадане щеше да бъде дори по-чудотворно от триумфа им с титлата през 2016 г. - което е едновременно шокиращо и тъжно. Но "лисиците" не успяха да запазят дори последния си шанс за спасение и равенството с Хъл Сити във вторник ги прати директно в третата лига. Някога живяха в приказка, сега в кошмар, историята на Лестър е шокиращ пример за това как не трябва да се управлява футболен клуб! Само 10 години след чудото Лестър се срина до дъното. Футболът винаги ще помни "чудото" онзи велик отбор, който покори Англия, но няма да забрави и срама.

