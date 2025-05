Челси направи шпалир, но развали шампионското настроение на Ливърпул

Челси постигна важен успех с 3:1 над шампиона Ливърпул в битката за места, даващи право на участие в Шампионска лига. Преди началото на двубоя от 35-ия кръг на Висшата лига лондончани направиха шпалир на мърсисайдци, но това не им попречи да открият резултата едва в третата минута чрез Енцо Фернандес. След почивката Джарел Куенса си отбеляза автогол, а в 85-ата минута неговият партньор в отбрана Върджил ван Дайк намали изоставането на "червените". В добавеното време Коул Палмър уби интригата с точно изпълнена дузпа.

Момчетата на Енцо Мареска стартираха по мечтан начин. Нето центрира към Фернандес, който овладя и с хубав изстрел матира Алисон в третата минута. Малко по-късно Мадуеке и Гакпо се отчетоха с по един пропуск пред двете врати. В края на полувремето попадение на Мадуеке бе отменено заради засада.

ОЩЕ ОТ ВИСШАТА ЛИГА ЛИГА: Юнайтед докосва финал в Лига Европа, но във Висшата лига трагедията продължава

A guard of honour for the @premierleague champions 👏 pic.twitter.com/WO3GOH5XlT