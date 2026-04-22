"Ако бе играч на Ман Сити, Бруно Фернандеш щеше да е редовен претендент за Златната топка"

Пол Погба смята, че бившият му съотборник от Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш би бил водещ кандидат за „Златната топка“, ако играеше за Манчестър Сити или друг голям клуб. По думите му различната клубна среда би дала на португалеца допълнителен тласък към индивидуалните отличия. Коментарът идва на фона на трудния сезон на „червените дяволи“, но и на личната форма на плеймейкъра.

Пол Погба сравни Бруно с Де Бройне, Модрич и Йозил

Фернандеш прави силна кампания във Висшата лига и е в преследване на рекорда за най-много асистенции в един сезон. Той вече има 18 завършващи подавания при оставащи пет мача, като границата от 20, споделяна от Тиери Анри и Кевин Де Бройне, е напълно достижима.

На 31 години португалецът стана вторият най-бърз играч, стигнал общо 200 гола и асистенции в историята на Манчестър Юнайтед. Постижението подчертава постоянството му и ключовата му роля в отбора през последните сезони.

Погба изрази позицията си в подкаста на Рио Фердинанд, като думите му бяха препредадени от Sky Sports. Той подчерта, че индивидуалните призове неизбежно се влияят от това дали отборът печели, и че в Манчестър Сити Фернандеш би бил сред тримата финалисти за „Златната топка“. Според него представянето на португалеца този сезон говори само за себе си.

„Мислиш ли, че ако Бруно беше в друг отбор, нямаше да бъде в топ 3, или дори да спечели „Златната топка“? Ако го поставиш в Сити, той е в топ три за наградата. Бруно Фернандеш, със статистиките, сезона и всичко, което прави, но когато не печелиш, не мислиш за себе си. Такива са нещата във футбола“, заяви Погба.

Французинът сравни Фернандеш с водещи плеймейкъри като Кевин Де Бройне, Лука Модрич и Месут Йозил, акцентирайки върху неговата всеобхватност. Той призна, че португалецът не блести с игра във въздуха, но компенсира с интелект, бързи решения с едно-две докосвания и мощен удар. По думите на Погба, статистически Бруно бележи повече голове от Франк Лампард на сходна позиция и раздава повече асистенции, което му носи уважение сред хората във футбола.

