Какъв е вариантът Бруно Фернандеш да остане в Ман Юнайтед

През последните дни в Англия се говори много за това дали капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш ще остане в клуба. Излязоха информации, че „червените дяволи“ са готови да му предложат много висока заплата, за да го задържат. Според „The Mirror“ за португалеца още два фактора ще бъдат решаващи за това къде да продължи кариерата си. Те са свързани с класирането на Манчестър Юнайтед в края на сезона и треньорския пост.

Бруно Фернандеш има договор с Манчестър Юнайтед за поне още 1 година

Бруно Фернандеш има договор с Ман Юнайтед до 2027 г. с опция за удължаване с още 12 месеца. Въпреки това на Острова се заговори, че „червените дяволи“ ще му предложат нов контракт със значително по-голяма заплата. Ако го приеме, португалецът ще бъде сред най-високоплатените футболисти във Висшата лига. Но не само парите са основния фактор, който движи решението на Фернандеш.

Европейският футбол ще бъде решаващ в избора на Фернандеш

Класирането на Манчестър Юнайтед в края на сезона също ще е от ключово значение. Липсата на футбол в някой от европейските клубни турнири през следващата кампания може да накара капитана сериозно да се замисли. Другото много важно нещо ще бъде треньорският пост. Майкъл Карик започна добре престоя си като временен наставник на „червените дяволи“ и медиите в Англия заговориха, че от ръководството са решили да му предложат постоянен договор. Но след загубата от Нюкасъл на 4 март и ситуацията около Карик не е напълно ясна.

