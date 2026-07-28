Ако продължи в Шампионска лига: Левски дава милиони за елитен играч

Левски направи добри трансфери от началото на лятото. Новите на "Герена" вече показват способностите си, но "сините" не са приключили с пазаруването на класни футболисти. Въпреки че слуховете, които се появиха преди няколко седмици вече затихнаха, според "А Бола" Левски ще се опита да привлече централния защитник на елитния португалски Каса Пиа Жоао Гуларт. Условието Левски да продължи да преследва бранителя е едно - да се класира в следващия квалификационен кръг на Шампионска лига.

Левски изчаква реванша

Според информациите, главната причина Левски да не се откаже от трансфера на Гуларт е силното желание на старши треньора Хулио Веласкес да го има в състава си. И все пак, "сините" ще изчакат реванша с Университатя Крайова. Трансфер на Гуларт би струвал на Левски около 1.5 милиона евро, а приходите от евентуално класиране напред в Шампионска лига ще изиграят решаваща роля в плановете на Левски за привличането на нови играчи.

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От Каса Пиа още не са получили оферта

Въпреки че от Каса Пиа още не са получили официална оферта от Левски за Жоао Гуларт, в клуба се знае, че интересът от страна на "сините" е напълно реален. ЦСКА също беше заинтересован от евентуален трансфер на Гуларт, но според информациите, "червените" са се оттеглили. Първоначално Каса Пиа искаше дори повече от 1.5 милиона евро за услугите на централния защитник, но той навлиза в последната година от договора си с клуба и това е накарало "гъските" да свалят цената.

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