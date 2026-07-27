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ЦСКА постави ултиматум на една от най-големите звезди в отбора

27 юли 2026, 17:49 часа 310 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ЦСКА постави ултиматум на една от най-големите звезди в отбора

Българският футболен гранд ЦСКА е поставил ултиматум на една от най-големите звезди в отбора - Джеймс Ето'о. Полузащитникът трябва да реши дали ще бъде отдаден и ще започне да работи здраво в Панчарево наравно с всички останали, или желае да му се намери нов отбор, съобщиха в новия епизод на подкаста SportCast. На "Армията" са готови да се разделят с полузащитника, ако той пожелае да му се намери нов отбор.

Джеймс Ето'о трябва да реши дали остава в ЦСКА

До ултиматума се стига, след като Джеймс Ето'о своеволно реши да си тръгне на почивката на двубоя със Славия. Той бе заменен от Христо Янев, а след това, вместо да догледа мача от пейката, си взе такси и напусна стадион "Александър Шаламанов". Заради това Янев извади Ето'о от групата за гостуването на Карабах, макар и официалната версия от треньора да бе това, че халфът все още изостава в подготовката си.

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Джеймс Ето'о

Всъщност Джеймс Ето'о закъсня и за началото на лятната подготовка на отбора, като се появи две седмици по-късно с официална причина инфекциозно заболяване. Не за пръв път халфът на ЦСКА има проблеми с дисциплината, като на "Армията" не са доволни от нивото на неговия професионализъм. Именно затова и "армейците" са предупредили Ето'о да вземе решение за бъдещето си - дали ще коригира отношението си към тренировъчния процес, или желае да му се намери друг отбор, в който да продължи кариерата си.

Припомняме, че през май Ето'о подписа нов договор с ЦСКА до лятото на 2029 г.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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