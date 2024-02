Без наказания Роналдо: И хеттрик не спаси Ал Насър от издънка в 8-голово шоу (ВИДЕО)

Португалският нападател изтърпява санкция заради неприличния жест, който направи към феновете на Ал Шабаб преди няколко дни. Съотборниците на 5-кратния носител на "Златната топка" бяха разочаровани от изравнителен гол дълбоко в добавеното време. Така Ал Насър изостана на 6 точки от лидера Ал Хилал, който обаче е с мач повече.

Ronaldo with tears in his eyes when Al Nassr fans started chanting his name in the 7th minute🥹



Justice for Ronaldo✊



pic.twitter.com/Qy1SbxmoYQ