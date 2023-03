Без затруднения: Португалия и Италия сгазиха съперниците си (ВИДЕО)

Домакините опитаха натиск в началните минути, който бе овладян от иберийците. В 9-ата минута Роналдо зададе тон за головия рецитал. Феликс удвои с глава, а Силва направи преднината класическа до 20-ата минута. Нападателят на Ал Насър вкара още веднъж след асистенция на бившият му съотборник в Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш. До паузата гол на Данило Перейра бе отменен заради засада.

През вторите 45 минути Люксембург опита да отговори. "Червените лъвове" отправиха единствения си точен изстрел в мача, но Патрисио се намеси. В 77-ата минута Отавио добави името си към голмайсторите. Леао пропусна дузпа малко преди края на редовното време. Все пак играчът на Милан се реваншира с хубав индивидуален пробив, който материализира за крайното 0:6. Това бе втора разгромна победа за Португалия след успеха над Лихтенщайн.

Европейският шампион Италия постигна комфортен успех като гост срещу Малта с 2:0 във втория кръг на евроквалификациите в група "С". Матео Ретеги откри резултата в 15-ата минута с втория си гол в кариерата за "адзурите". Мaтео Песина удвои аванса в средата на първата част. Сблъсъкът бe ръководен от българска съдийска бригада, начело с Георги Кабаков.

Mateo Retegui has two goals in his first two games for Italy 🇮🇹



Remember the name 👀 pic.twitter.com/O0NP7C3tlT