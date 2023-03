Искрено и лично: Роналдо призна, че е имал лош период в кариерата си

"Манчестър Юнайтед? Понякога, когато си на върха на планината, не виждаш какво става под теб. Аз имах лош период в моята кариера. Нямам проблем да призная това. Но животът продължава. Може би за пръв път попаднах в такава дупка. Това е част от растежа на човек. Сега се чувствам по-подготвен и това бе важен урок за мен. Смятам, че станах по-добър човек", заяви капитанът на иберийците.

Cristiano Ronaldo: “Manchester United? When we are at the top of the mountain, we often don’t see what’s below. I went through a bad phase of my career, I have no problems admitting that. But life moves on”. 🔴 #MUFC



“I understood who are real friends in that difficult moment”. pic.twitter.com/cQIv2HQLfp