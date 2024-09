Бивш играч на европейски грандове ще възражда кариерата си в Бразилия

Бившият нападател на Барселона, Атлетико Мадрид и Манчестър Юнайтед Мемфис Депай ще направи опит да възроди своята кариера в Бразилия. 30-годишният нидерландец е на крачка от финализиране на преминаването си в Коринтианс.

По информация на трансферния експерт Фабрицио Романо, Депай е преминал успешно медицинските прегледи в южноамериканския клуб. Договорът, който до часове трябва да стане факт, ще бъде до 2026 година. За последно нападателят бе част от Атлетико Мадрид. Контрактът му изтече през юли и той преминава в Коринтианс като свободен агент.

🚨🇧🇷 Memphis Depay to Corinthians, here we go! Deal done on contract valid until 2026.



Dutch forward agreed on terms days ago but now also contracts are ready — as Depay completed medical tests today.



Medical done in Holland and green light arrived, just waiting to sign. 🔐🇳🇱 pic.twitter.com/hWipyNQ8zW