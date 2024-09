Фенербахче опитва да догони Галатасарай: №1 в Лига Европа ще работи с Моуриньо

Футболист №1 в Лига Европа за сезон 2021/22 Филип Костич е поредното ново звездно попълнение на Фенербахче! Сръбското крило ще играе в под ръководството на Жозе Моуриньо в истанбулския гранд като преостъпен от Ювентус. В договора ще има и опция за закупуване.

Новината съобщават авторитетните спортни журналисти Фабрицио Романо и Николо Скира. Сделката между двата клуба е за първоначален наем с опция за закупуване, която е най-вероятно в размер на 4-5 млн. евро. Очаква се Костич да премине своите медицински прегледи още утре, след което да подпише договора си с Фенербахче.

🚨🟡🔵 Filip Kostić to Fenerbahçe, here we go! Deal agreed in principle on loan with buy option clause from Juventus.



Green light from Juve and travel now being planned with player side.



Kostić, set to join Mourinho at Fener. pic.twitter.com/VJRcMpIGv9