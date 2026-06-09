Брутален скандал преди Мондиала: Анулираха билетите на цяла нация дни преди старта

Иранската футболна федерация изрази остро недоволство, след като стана ясно, че предварително отпуснатата ѝ квота билети за фенове за груповата фаза на Световното първенство е била внезапно анулирана само дни преди старта на турнира. Мондиалът, който ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ, започва този четвъртък, на 11 юни.

Остър протест от Иран след като привържениците на тима бяха лишени от пропуски

Според позицията на Иран, решението създава сериозни затруднения за привържениците, които вече са направили планове относно пътуванията си. Федерацията подчертава, че става дума за билети, които по регламент на ФИФА представляват 8% от местата за всяка национална федерация за съответните мачове. От иранската федерация подчертават, че вече са започнали процедура по разпределение на билетите преди да бъдат уведомени за анулирането, което допълнително усложнява ситуацията.

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"Лишаването на иранските привърженици от достъп до тяхната законна и официална квота билети е действие, което противоречи на духа на международните състезания и на принципа за равенство между участващите страни", споделят от федерацията.

Иран трябва да изиграе три ключови срещи в груповата фаза на турнира. Програмата включва двубой срещу Нова Зеландия на 15 юни в Лос Анджелис, среща с Белгия на 21 юни отново в Лос Анджелис, както и последен мач срещу Египет на 26 юни в Сиатъл.

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