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Сенатът на САЩ утвърди новия директор на националното разузнаване

29 юли 2026, 6:01 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Сенатът на САЩ утвърди новия директор на националното разузнаване

Сенатът на САЩ утвърди Джей Клейтън на поста директор на националното разузнаване, предаде Асошиейтед прес. В полза на федералния прокурор от Ню Йорк гласуваха 51 сенатори, а 47 бяха "против". Републиканците в горната камара на американския парламент се надяваха Клейтън да бъде назначен за постоянно на поста още миналия месец, но американският президент Доналд Тръмп забави номинацията, за да даде възможност на временно изпълняващия длъжността Бил Пълти да изкара няколко седмици след оставката на Тълси Габард през май, отбелязва АП. Още: Пореден републиканец се кандидатира за мястото в Сената на САЩ на Линдзи Греъм

Съмнения

Снимка: Pixabay

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Сенатори и от Републиканската партия на Тръмп, и от Демократическата изказаха съмненията си относно Пълти, който нямаше опит в разузнаването.

Предшественикът на Клейтън бе заявил, че планира съкращения сред служителите на националното разузнаване, което работи като координационен център за правителствените разузнавателни служби.

От друга страна, безпокойство относно избрания сега директор изразиха някои демократи, след като по време на изслушването си пред Комисията по разузнаването към Сената преди две седмици той упорито отказваше ясно да упомене, че Джо Байдън е спечелил президентските избори срещу Тръмп през 2020 г.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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