Сенатът на САЩ утвърди новия директор на националното разузнаване

Сенатът на САЩ утвърди Джей Клейтън на поста директор на националното разузнаване, предаде Асошиейтед прес. В полза на федералния прокурор от Ню Йорк гласуваха 51 сенатори, а 47 бяха "против". Републиканците в горната камара на американския парламент се надяваха Клейтън да бъде назначен за постоянно на поста още миналия месец, но американският президент Доналд Тръмп забави номинацията, за да даде възможност на временно изпълняващия длъжността Бил Пълти да изкара няколко седмици след оставката на Тълси Габард през май, отбелязва АП. Още: Пореден републиканец се кандидатира за мястото в Сената на САЩ на Линдзи Греъм

Съмнения

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Сенатори и от Републиканската партия на Тръмп, и от Демократическата изказаха съмненията си относно Пълти, който нямаше опит в разузнаването.

Предшественикът на Клейтън бе заявил, че планира съкращения сред служителите на националното разузнаване, което работи като координационен център за правителствените разузнавателни служби.

От друга страна, безпокойство относно избрания сега директор изразиха някои демократи, след като по време на изслушването си пред Комисията по разузнаването към Сената преди две седмици той упорито отказваше ясно да упомене, че Джо Байдън е спечелил президентските избори срещу Тръмп през 2020 г.

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